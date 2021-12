Regresa Pelé al hospital para seguir tratamiento

Pelé fue hospitalizado nuevamente en Sao Paulo para continuar con su tratamiento de tumor de colon.

El hospital Albert Einstein dijo en un comunicado este miércoles que Edson Arantes do Nascimento, de 81 años, está «estable y se espera que sea dado de alta en los próximos días».

El asistente de Pelé, Pepito Fornos, dijo a The Associated Press que el ex jugador y tricampeón del mundo está recibiendo sesiones de quimioterapia para tratar el tumor que se le encontró durante los exámenes de rutina a fines de agosto.

Pelé fue internado casi todo septiembre en cuidados intensivos después de una cirugía en el colon derecho, posteriormente fue dado de alta para seguir su recuperación en su casa de Guarujá, en las afueras de Sao Paulo.

Pelé ganó los Mundiales de Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970, y sigue siendo el máximo goleador de todos los tiempos de Brasil con 77 goles en 92 partidos.