Regresa Gorillaz a México con el Festival Pulso GNP 2022

Casi cuatro años después de que se presentara en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, la banda Gorillaz regresará al país para liderar el cartel del Festival Pulso GNP 2022.

A realizarse en Querétaro, y con la esperanza de que la pandemia ya no cause estragos en la sociedad, el evento masivo se realizará el próximo 7 de mayo, según se confirmó en redes sociales este lunes.

Los organizadores del festival tomaron sus redes sociales oficiales para confirmar el reparto de su cartel musical, entre los que destacan artistas como Carla Morrison, Enjambre, Cold War Kids y Ximena Sariñana.

Tras dos años de ausencia debido a la crisis sanitaria, el Festival Pulso GNP 2022 sorprendió a todos con la confirmación de su regreso, eligiendo como sede el Antiguo Aeropuerto De Querétaro.

Además de Gorillaz, las bandas The Neighbourhood y Hot Chip también electrizarán a la audiencia que asista el sábado 7 de mayo al evento masivo.

Otra buena noticia es que las personas que adquirieron sus boletos para la edición de 2020 (misma que se canceló), podrán hacerlas válidas para 2022, según confirmaron los organizadores.

Este 7 y 8 de diciembre será la preventa de entradas para clientes Citibanamex.