Regresa Caixinha al Santos

Pedro Caixinha, nuevo entrenador de Santos Laguna, dijo que regresa a la institución por gratitud, pues este equipo le abrió la puerta hace 10 años, y aceptó sin dudarlo porque con los directivos de este club fue con los que más se identificó en cuanto al manejo de un equipo.

«Para mí el futbol no es sólo futbol, tuve muchas invitaciones, pero si no tengo una empatía muy fuerte y no hay una gran relación humana no (lo acepta), aquí trabajaré con gente con la cual me identifico totalmente, que se identifica con mi pasión por ver las cosas», expuso.

«No fue un tema de convencimiento, pero fue de gratitud de regresar a trabajar con personas con las que más identifiqué en términos de gestión de un club, en el sentido de que hemos tenido un capital de experiencia».

El estratega comentó que el proyecto de los Guerreros, de formar jugadores es algo que va con sus principios y su gusto.

También adelantó que mantendrá a la base del equipo porque ha seguido el trabajo de la plantilla y consideró que tienen potencia y hambre de ganar.

«Santos es un club formador y vendedor. Me llega de orgullo tener una plantilla con un promedio de edad de 24 años, me encantó lo que vi en el último semestre, Guillermo Almada hizo un trabajo espectacular, el equipo tiene mucha calidad de potencial y crecimiento, estamos muy a gusto con ellos», abundó.

«Una gran diferencia que veo en mi regreso es que en determinado momento en que trabajamos es que era una institución más regional y ahora tiene mucho más visibilidad a nivel nacional y próximamente internacional».