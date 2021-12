Registran en la semana 48 accidentes

Una persona sin vida y 22 con diversos tipos de lesiones, fue el saldo que dejaron 48 percances viales ocurridos en el municipio de Hermosillo, entre el 20 y 26 de diciembre, informó Ramón Manuel Arvizu.

El oficial primero del Departamento de Tránsito mencionó que la persona fallecida fue una de seis que fueron atropelladas en el periodo.

“Del total de hechos atendidos, 27 fueron choques entre vehículos, nueve se trataron de impactos contra objeto fijo, un percance fue contra objeto colgante, otro fue contra semoviente, y hubo seis atropellamientos, además de dos volcaduras y dos salidas de camino”, detalló.

Añadió que 22 personas resultaron lesionadas al participar en los accidentes viales, y quien murió fue atropellada en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en la esquina de los bulevares Solidaridad y García Morales, el día domingo 26 en la tarde.

Las causas

La principal causa de los accidentes viales fue el conducir a exceso de velocidad, motivo por el cual sucedieron 12 hechos, indicó.

“Por invadir carril se registraron once hechos más, 10 fueron por imprudencia al conducir, siete por alcance, tres por no respetar el alto y tres por no respetar señal del semáforo , además de dos por imprudencia del peatón”, enlistó.

Impone récord conductor ebrio

Un hombre impuso récord al obtener la marcación más elevada en el alcoholímetro, tras ser detectado conduciendo un vehículo.

“En los siete días se detectó a 66 conductores en estado de ebriedad, de los cuales 46 fueron revisados en el Dispositivo de Evaluación y Control de Tránsito (DECT), donde se certificó a un conductor con .422 en la medición dada por el dispositivo de alcoholimetría”, destacó el funcionario.

Agregó en el lapso se emitieron tres mil 947 boletas de infracción, entre éstas 1006 por estacionarse en zona prohibida, 694 por no respetar semáforo y 394 por no portar el cinturón de seguridad.