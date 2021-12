Realizan colecta en el albergue Luz Valencia

Aunque no se estableció una meta de recaudación, la ciudadanía ha respondido y los administradores esperan que dicho apoyo se mantenga en beneficio de las personas vulnerables

Personal del albergue Luz Valencia llevó a cabo una colecta para acopiar pañales para adulto y recaudar fondos para el pago de aguinaldos de quienes ahí laboran.

Desde las 11:00 de la mañana, y hasta las cinco de la tarde estuvieron recibiendo los donativos en especie y efectivo por parte de la sociedad civil, instituciones y organismos no gubernamentales.

La directora del albergue ubicado a un costado del Hospital General del Estado, Martha Aguayo de Uruchurtu, dijo que ha sido muy buena la respuesta que han tenido por parte de la gente en esta colecta, quienes les han donado pañales principalmente y dinero en efectivo.

“Estamos muy contentos porque sentimos la respuesta de la gente, ahorita estamos pasando por un situación económica muy difícil y esto es lo que nos está motivando para salir adelante. Muchas personas están acercándose y creo con el favor de Dios que nos irá muy bien”, expresó.

Mencionó que no se estableció una meta de recaudación, lo que pueda aportar la gente es bienvenido para seguir realizando esta noble labor de ayudar a personas vulnerables que no tienen familia y no pueden valerse por sí mismos.

Aguayo de Uruchurtu resaltó que lo más necesario en este momento es el apoyo económico para el pago de sueldos y aguinaldos de las 32 personas que laboran en el albergue, entre enfermeras, cocineros, lavanderos, camilleros, afanadoras; además de alimentos no perecederos, artículo de limpieza e higiene para atender a los 60 pacientes que tienen albergados.

Durante todo el año se reciben donativos para quienes deseen apoyar con pañales para adulto, alimentos enlatados, pollo, huevo, carne, y artículos de limpieza e higiene, y para quienes deseen visitar a los viejitos para llevarles un poco de alegría, todos los días, en horario de 10:00 a 17:00 horas.

En esta temporada decembrina los viejitos han sido muy bendecidos por el apoyo de familias y agrupaciones quienes les han realizado varias posadas para celebrar la Navidad y llevarles la alegría de las festividades, comentó la titular del albergue.

“Ya les han hecho tres posadas, el día sábado les hicieron una posada preciosa los de la agrupación de motos de la ciudad, hoy tiene una comida, este 24 de diciembre les van a traer la cena navideña y el 25 les vamos a preparar menudo aquí, ellos ya tienen todo gracias a Dios”, destacó.