Quiere Palazuelos gobernar Quintana Roo y dejar la actuación

Tanto confía Roberto Palazuelos en su potencial como líder político, que ya visualiza un retiro definitivo del espectáculo para gobernar Quintana Roo.

«El Diamante Negro» aseguró en entrevista que tras prepararse varios años y conocer el teje y maneje de la política, el circuito empresarial y las condiciones de la sociedad del Estado donde radica, está listisisímo para gobernarlo.

«Llegó el momento y me siento muy confiado, todavía no puedo decir con qué partido ni revelar mi plan, pero es un hecho que tengo el compromiso no sólo político, sino social y con la gente.

«No se trata de un capricho, sino de un gusto y la pasión por hacer las cosas como se deben. Estoy más que convencido de que puedo dar lo mejor y ya verás, algo va a suceder», manifestó Palazuelos.

Tras titularse como abogado, consolidar los dos hoteles boutique que tiene en Tulum, y ganarse a parte de la comunidad local con su labor social y filantrópica, el actor de 40 y 20 y Perdiendo el Juicio, afirmó que consideraría poco probable continuar en la artisteada.

Para el socialité, empresario y actor, más de 35 años de carrera como histrión ya son suficientes como experiencia y conocimiento, y por respeto a la política y a su posible triunfo como Gobernador, dejaría de lado esta faceta.

Lo que sí aseguró es que será un huracán para Morena en caso de que gane el puesto que actualmente ocupa Carlos Joaquín González ,y el cual tiene desde 2016 a raíz de su triunfo con la coalición de PAN-PRD.

«(Con Morena) no, ni lo mande Dios. Ya verás que será algo muy bueno… y estoy con Quintana Roo», dijo el propietario de Hotel Diamante K y Hotel Ahau Tulum.

Palazuelos, quien siempre se ha caracterizado por ser controversial, ha experimentado en varios formatos del entretenimiento, desde el cine, programas unitarios de comedia, hasta las telenovelas.