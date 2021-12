Quiere María del Rosario seguir en los tatamis

La triple medallista olímpica María del Rosario Espinoza seguirá en los tatamis aunque no sabe por cuánto tiempo más.

Lo que sí tiene claro es que su futuro tras dejar el alto rendimiento no está en una esquina como entrenadora de taekwondo.

María no clasificó a Tokio 2020 pero estuvo en los escenarios olímpicos como auxiliar de la entrenadora del equipo que compitió en los Juegos Paralímpicos, Jannet Alegría, y la experiencia le dejó un importante aprendizaje pero no al grado de aspirar a ser la responsable de una selección nacional pedestre o de deporte adaptado.

«Haber ido como auxiliar de la entrenadora Jannet Alegría en los Juegos Paralímpicos fue una experiencia diferente. Fue el mismo escenario de los Juegos Olímpicos, la misma Villa y un poquito lo que hice fue trasladarme al momento como atleta, fue algo muy personal cómo pude disfrutar lo que no hacía como competidora», expuso Espinoza.

¿Serás entrenadora en un futuro?

«Reflexionaba si en verdad era lo que me gustaba, porque al final no era un equipo que tuviera a mi cargo (directamente). Puedo decir que es completamente diferente como atleta, no sé si en verdad sea algo que me guste (ser entrenadora) o si encuentre al 100 por ciento esa pasión…No sé si haga ese click como entrenadora. Toqué fibras, pero no estoy por ciento segura ser entrenadora nacional», confesó la taekwondoín.

Espinoza, operada de la cadera el 24 de diciembre pasado, está consciente de que su retiro está cerca pero mientras su cuerpo y pasión estén al 100 seguirá representando a México en todas las competencias internacionales que pueda.