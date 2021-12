Protagonizará Shakira programa de TV

La estrella colombiana protagonizará y producirá la serie de la mano de Irwin Entertainment y Universal Television Alternative Studio

La cantante Shakira se pondrá al frente de un nuevo programa de competencias de baile para la cadena NBC denominado Dancing with Myself, el cual promete hacer las delicias de los amantes de las coreografías.

La estrella colombiana, que ha vendido más de 300 millones de discos a nivel mundial, protagonizará y producirá la serie de la mano de Irwin Entertainment y Universal Television Alternative Studio.

De acuerdo con Variety, Dancing with Myself mostrará a un grupo de bailarines compitiendo cada semana en una serie de desafíos de baile diseñados y demostrados por expertos en el tema, incluida Shakira.

«Estoy emocionada de ser parte de una competencia de baile que le da un valor tan alto al movimiento creativo y cómo se traduce en expresión personal, sin mencionar cómo contribuye a un sentido de comunidad.

«Personalmente, me han impresionado algunos de los talentos que he visto gracias a que las personas tienen acceso a sus propias plataformas a través de las redes sociales. La danza ha sido una fuerza increíblemente poderosa a lo largo de mi vida, y estoy ansiosa por mostrarle al mundo lo transformador, empoderador y divertido que puede ser», puntualizó la colombiana en un comunicado de prensa.

Los concursantes tendrán poco tiempo para aprender las nuevas rutinas, agregar su estilo único y luego actuar con todo su corazón frente a una audiencia en vivo.

A medida de que avance cada ronda, Shakira y su panel de jueces brindarán retroalimentación, aunque al final la audiencia del estudio es la que decidirá quién será el mejor bailarín o bailarina de la noche..

John Irwin, quien creó la serie, será productor ejecutivo con Dave Kuba, Eli Frankel y Ben Thruby-Palmer, así como con Shakira y su manager Jaime Levine.