Percibe Jodie Foster transición cultural del cine

Pasaron nada menos que 45 años desde que Jodie Foster estrenó con Robert De Niro el clásico de Martin Scorsese, «Taxi Driver».

Apenas tenía 13 años cuando pisó por primera vez la alfombra roja del Festival de Cannes para el estreno de la cinta que además ganó la Palma de Oro.

En total, siete de sus películas se estrenaron en el mismo festival francés, en un idioma que ella también habla a la perfección. Y como invitada especial a la ceremonia inaugural de este año, incluso recibió su propia Palm d’Or honoraria, justo antes de aceptar un rendezvous para recorrer los mejores momentos de su carrera, cuando también se están por cumplir 45 años del Oscar que también ganó por su inolvidable actuación en «Taxi Driver».

¿Cómo recuerdas tu estilo de vida a puertas cerradas, 45 años atrás, justo antes de convertirte en una estrella internacional de cine?

«Ah, por ahí hay otra historia complicada y muy triste también. Al momento de viajar a Cannes, cuando iba para el aeropuerto, mi perro, Napoleón, se había caído de las escaleras y murió en mis brazos. Todavía me acuerdo que había sangre por todos lados.

«Me metí en el baño y dije que no quería salir. Mi madre tuvo que venir a buscarme para decirme que teníamos que irnos. Es una historia terrible. Es uno de esos momentos inolvidables de mi vida.

«Cuando subí al avión para ir a Cannes, en secreto dije una especie de plegaria, “Sé que este momento en mi carrera va a ser muy especial, pero tuve que sacrificar a la única persona en el mundo que amo”. Y guardé ese secreto. Es algo muy triste y cómico a la vez, porque fue muy terrible para mí.

¿Y pudiste disfrutar después la experiencia del éxito de «Taxi Driver» al menos?

«La experiencia fue increíble, pero también bastante estresante al estar rodeada de tanta gente. Con Taxi Driver estaba Martin Scorsese, Robert De Niro y debo haber vivido momentos bastante vergonzosos en Cannes, porque los franceses se enamoraron de nosotros y yo decidí hacer la conferencia de prensa, mi primera conferencia de prensa, en francés.

«Bien pudo haberse colgado en sus laureles, imaginando un futuro asegurado después de la nominación al Oscar con «Taxi Driver».

Hoy, con casi 60 años, es una de las mujeres más poderosas de Hollywood. Ganadora de otros tres Oscar por «Nell», «La acusada» y «El silencio de los inocentes», dirigió el cine de Little Man Tate o The Beaver con Mel Gibson, además de un episodio de House of Cards y Arkangel, de la serie Black Mirror, de Netflix, y el episodio Home, de Tales from the Loop, de Amazon Prime.

¿Cómo ves el cine del futuro, enfrentando las plataformas de streaming como Netflix, donde incluso dirigiste un episodio de Black Mirror?

«Yo creo que el mundo del cine se va a renovar. Estamos viviendo una fase de transición a nivel cultural. La historia del cine está pasando por una fase muy diferente. Y es hora de escuchar nuevas voces».

¿Las plataformas de Netflix y Amazon al menos ayudan a estrenar el estilo de historias humanas que el cine perdió por la acción de los superhéroes?

«Es lo que quise decir cuando hablaba de renovación. El cine no sólo está en las salas de cine, ya no es necesario.

«En 1911 había gente que decía que el cine sólo tenía que ser en blanco y negro. El cine cambia con la tecnología y la cultura.

Yo creo que es muy bueno tener diferentes plataformas. Sabíamos que este momento iba a llegar».