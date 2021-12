Pasan una Navidad tranquila en familia

Una Navidad tranquila, en convivencia con la familia y amigos cercanos, pasaron familias de la invasión Guayacán, para quienes en estas festividades la pandemia sanitaria pasó desapercibida.

Reunidos en las esquinas esperando la llegada de alguna persona u integrantes de alguna organización civil a llevarles despensas o juguetes, es como se les pudo observar durante la mañana de Navidad a varias personas, sin portar un suéter, algunos descansos y sin cubreboca.

Otros escuchando música con las amistades por fuera de sus domicilio, los niños jugando con la tierra en la calle por la falta de un juguete, o conviviendo con la familia en el patio.

También hubo personas que como cualquier otro día estaban lavando ropa o barriendo la calle como se pudo apreciar durante un recorrido por parte de Entorno Informativo por ese sector ubicado al norte de la ciudad.

Ángel Moreno manifestó que pasaron la Nochebuena en casa con su familia, tranquilos, con una cena sencilla y luego se durmieron temprano.

«Aquí tranquilos en la casa, sentados afuera, prendimos una fogata y estuvimos un rato platicando, cenamos y nos acostamos temprano», expresó.

A su vez, Guadalupe comentó que pasó la Nochebuena con su esposo y sus tres hijos, quienes debido a la situación económica no tuvieron regalos este año.

«A los niños no les amaneció nada porque no hubo dinero, mi esposo no tuvo trabajo y no hubo dinero ni para comprar para hacer tamales, una vecina nos compartió un litro de menudo y eso cenamos», expresó.