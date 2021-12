Otorgan a Sánchez Barrios prisión domiciliaria

El cambio de medida cautelar para la líder de comerciantes ambulantes del Centro, Diana Sánchez Barrios, no modifica la situación jurídica de la misma, afirmó el vocero de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), Ulises Lara López.

En conferencia de prensa informó que continúa vinculada a proceso por lo que sigue su juicio.

Durante una audiencia realizada ayer por la noche y que duró hasta la madrugada, la defensa particular de Sánchez Barrios pidió el cambio de medida cautelar.

El juez le otorgó la posibilidad de estar en prisión domiciliaria en lugar de prisión preventiva para llevar su proceso judicial debido a problemas de salud.

Lara López afirmó que las indagatorias continuarán debido a su presunta participación en los delitos de extorsión y robo agravado.

Quien la acusa afirma que Sánchez Barrios le pidió dinero a cambio de dejarlo trabajar en el primer cuadro de la Ciudad y no dañarlo.

Le habría dado dinero pero al no hacer lo que le pedía habría mandado hacer destrozos en el negocio de la persona que la acusa, refieren los datos preliminas de la investigación.

La Fiscalía continuará con la presentación de pruebas.

Diana Sánchez Barrios ya se encuentra en su domicilio y fue trasladada con acompañamiento de elementos de la Policía de Investigación.

«A casi 9 meses…Hoy estaré con mis hijos», escribió Diana Sánchez en su cuenta de Twitter.

Sánchez Barrios fue imputada por los delitos de extorsión y robo en pandilla, ambos agravados.

Fue detenida previo a qué contendiera por un cargo público este año.