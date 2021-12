Oficializan divorcio de Arnold Schwarzenegger

La pareja permaneció alejada durante años después de que la periodista solicitara el divorcio el 1 de julio de 2011 tras la noticia de que el actor tuvo un hijo, Joseph Baena, con su ama de llaves

A una década de separarse, Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver están oficialmente divorciados luego de un acuerdo de aproximadamente 400 millones de dólares.

Se requirió que un juez en funciones ingresara oficialmente el divorcio en el sistema judicial el martes en el Tribunal Superior de Los Ángeles, según TMZ.

Arnold y María permanecieron alejados durante años después de que la periodista solicitara el divorcio el 1 de julio de 2011 tras la noticia de que el actor tuvo un hijo, Joseph Baena, con su ama de llaves Mildred Patricia «Patty» Baena.

El divorcio permaneció en el limbo durante una década debido a un complejo acuerdo de liquidación de propiedades, con su imperio que incluía una mansión en Brentwood, una casa de vacaciones en Idaho y varias propiedades de inversión.

La pareja, que se casó en Hyannis, Massachusetts, en 1986, tenía un patrimonio neto reportado de más de 400 millones de dólares, pero tuvo que dividirlo a la mitad ya que no tenían acuerdo prenupcial, según The Blast .

El actor no ha ocultado su participación en el mundo inmobiliario, incluso reveló que ganó su primer millón en propiedades en lugar de actuar. Dijo: «No confiaba en mi carrera cinematográfica para ganarme la vida».

Continúa siendo propietario de varias sociedades de cartera de propiedades que poseen bienes raíces en Los Ángeles, principalmente en Venice Beach. Tiene una participación en un complejo de edificios de oficinas, casas de lujo y otras propiedades.

Se cree que la pareja dividió el imperio de la propiedad. En última instancia, pudieron dividir su fortuna a la mitad de manera bastante uniforme, pero el acuerdo exacto sigue siendo confidencial, según The Blast.

En junio, Arnold presentó una ‘declaración de divulgación’ que indica que el caso ‘está llegando a su fin’, según documentos legales obtenidos por The Blast.

Las fuentes le dijeron al medio que la ex pareja estaba «tratando de cerrar las cosas y esta es una buena señal de que se están acercando».

Se debe intercambiar una declaración final de divulgación entre los cónyuges que se divorcian antes de que ‘puedan llegar a un acuerdo final, como un juicio estipulado, que divida los activos o aborde los problemas de manutención’, según Farzad Law .

Antes de la presentación reciente de Arnold, no se había hecho nada sobre su caso de divorcio con María en más de cuatro años, y «el último fue un cambio de dirección de uno de los abogados de Arnold».