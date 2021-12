Muere hombre por sobredosis de droga

Tirado en la vía pública de la colonia Balderrama, fue localizado el cadáver de un hombre durante la noche del viernes.

Fue alrededor de las 20:30 horas cuando se informó a la Línea de Emergencias 911 que en el cruce de la calle Ignacio Romero y la avenida Othón Almada, estaba una persona del sexo masculino recostada en el pavimento, al parecer sin vida.

El reporte fue atendido por agentes policiacos y paramédicos de la Cruz Roja, quienes al llegar al cruce vial ubicaron a la persona.

Los socorristas auscultaron al hombre, que a simple vista no se le apreciaban signos de violencia, e indicaron que no contaba con signos vitales, al parecer derivado de una sobredosis de narcótico.

La zona fue acordonada y se solicitó la intervención de personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora para la colecta de evidencias.

La persona fallecida no fue identificada; un agente del Ministerio Público del Fuero Común dio fe del deceso y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de las pruebas periciales que revelarán la causa de muerte.

La persona fallecida no fue identificada, tenía alrededor de 30 años; vestía camiseta negra, pantalón de mezclilla en tono azul y portaba zapatos deportivos en colores negro y rojo.