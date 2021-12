México advierte represalias a EE.UU. de aprobarse iniciativa de autos eléctricos.

México contempla represalias económicas contra EE.UU. si el Senado aprueba incentivos fiscales para la compra de autos eléctricos ensamblados en el país.

El Gobierno de México contempla represalias comerciales contra Estados Unidos si el Congreso aprueba la iniciativa para promover la adquisición de autos eléctricos producidos en el país.

La secretaria de Economía de México, Tatiana Clouthier, detalló que las represalias se aplicarían bajo el T-MEC y la Organización Mundial del Comercio (OMC) para defender a la industria automotriz nacional y el compromiso regional también pactado con Canadá.

No se vale, no se vale que estemos jugando a ‘somos socios cuando me conviene y cunado no, te aplico por la vía oscura’”, criticó la funcionaria federal.

El otorgamiento de incentivos fiscales por 13 mil dólares para la compra de autos eléctricos producidos en Estados Unidos fue avalado por la Cámara de Representantes y actualmente está en discusión en el Senado.

De aprobarse la medida entraría en vigor en 2027, aunque la secretaria Clouthier denunció que es inconsistente con las obligaciones de Estados Unidos en el T-MEC y los acuerdos de la OMC.

Queremos dejar muy en claro que en caso de que la propuesta se apruebe y se instrumente en dichos créditos fiscales por parte de Estados Unidos, México recurrirá a instrumentos legales a su disposición para hacer valer nuestros derechos”, sentenció la secretaria de Economía en conferencia de prensa.

Advirtió que la medida afectaría el 4 por ciento del PIB de México, el millón de empleos y 25 por ciento de las exportaciones que genera la industria automotriz.

El Senado de Estados Unidos discutirá la iniciativa el próximo 13 de diciembre, por lo que hasta entonces la Secretaría de Economía mexicana contactará a cada uno de los legisladores con mayor peso de voto para hacerles ver las repercusiones que conllevaría.

La problemática, añadió la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, ya es abordada con socios en la OMC como Canadá, Japón, Corea del Sur, la Unión Europea y Alemania.