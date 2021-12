Max Verstappen es el nuevo campeón de la Fórmula Uno

El neerlandés terminó con el reinado del británico Lewis Hamilton

En una impresionante última vuelta, tras la entrada del Safety Car a cinco giros del final y con Lewis Hamilton en primer lugar y dominando toda la carrera, el piloto neerlandés de Red Bull se adelantó al británico de Mercedes tras la salida del SC y no dejó que el siete veces campeón lo rebasara.

«Es increíble, estuvimos toda la carrera peleando. Es extraordinario lo que hizo el equipo, quiero agradecerles que me dieron todo el material», mencionó Verstappen tras la carrera.

Después de 22 GPs, Verstappen se quedó con la corona de la máxima categoría del automovilismo y acabó con el reinado del británico Lewis Hamilton.

Su camino no lo recorrió solo. La escudería austriaca le brindó todas las herramientas posibles para derrotar a un monarca que ya se había acostumbrado a ganar, y también contó con el apoyo de su fiel escudero, el mexicano Sergio Pérez, que en ocasiones tuvo que ser sacrificado para el bien común.

Pérez, quien a pesar de no terminar la carrera por problemas en su Red Bull, le dio una gran batalla en la vuelta 20 que le quitó tiempo a Hamilton por unos instantes y, al final, recibió la felicitación y agradecimiento del nuevo rey de la F1 por su excelente trabajo en equipo.

Con un auto superior en 18 carreras y un estilo de pilotaje agresivo, el joven de 24 años consiguió la bandera a cuadros en el Gran Premio de Abu Dhabi para sumar su primer título mundial a los 24 años de edad.

Diez victorias, 8 segundos lugares, ningún tercer sitio, 17 podios, 5 vueltas rápidas y 10 pole position, fueron los números de Verstappen en el 2021, consolidándose como el mejor de la parrilla con 395.5 puntos.

Y la última carrera fue la cereza en el pastel, pues tras un dominio máximo de Lewis Hamilton con Mercedes, en la que lideró más del 90 por ciento de la carrera, una última vuelta de alarido en la que una controversial decisión de la FIA de dejar que los rezagados dejaran adelantar a Max y ponerse detrás de Lewis, el nuevo campeón demostró lo grande que es y rebasó magistralmente a su rival para ver primero la bandera de cuadros.

Red Bull no ganaba el Campeonato de Pilotos desde 2013, cuando el alemán SebastianVettel alcanzaba la gloria por cuarta ocasión con el equipo de las bebidas energéticas.

En el paddock, en las gradas y en todas partes del mundo, el apoyo para Max fue incondicional. Un rostro nuevo y quizá una nueva tendencia era lo que se esperaba desde varios años.

Christian Horner, director del equipo, mencionó antes del emocionante final que el ver a Max Verstappen campeón sería su mejor logró por todo el trabajo realizado en 2021, y vaya que cumplieron el objetivo.