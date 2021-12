Logran Tigres triunfo de alarido

Con anotaciones en los minutos finales de Florian Thauvin y Carlos González, el equipo de la UANL le dio la vuelta al marcador en el juego de ida de las Semifinales

Pese a que el cuadro local tuvo mayor dominio y más llegada, no fue contundente en un principio y eso fue aprovechado por La Fiera para pegar primero, al minuto 57.

El equipo guanajuatense no logró mantener la ventaja y fue empatado en los minutos finales, cuando Thauvin remató acrobáticamente en el área para poner el 1-1, al 90′.

Pero a Tigres no le bastó el empate y con base en mucha garra apretó para el 2-1, con tanto de Carlos González, al 90+5′.

Fue un duelo atractivo, con llegadas en ambas áreas. De hecho, las dos porterías retumbaron con tiros al poste, uno de Ángel Mena, otro de «El Diente» López y uno más de Víctor Dávila.

El partido de vuelta se jugará el sábado 4 de octubre en León a las 21:00 horas.