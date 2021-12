Lanza Deep Purple nuevo disco «Turning To Crime»

La pandemia y el encierro no pararon al grupo pues la banda lanzó el disco de covers, y por primera vez, grabaron todos por separado, cada quien en su propio estudio casero

La pandemia y el encierro no pararon a Deep Purple, pues la banda lanzó el disco de covers Turning To Crime y, por primera vez, grabaron todos por separado, cada quien en su propio estudio casero.

Esto significó un reto para los músicos, quienes desde que empezaron en 1968 estaban acostumbrados a trabajar y crear todos juntos en el mismo estudio sus canciones.

«No podíamos viajar, no nos podíamos ver hacíamos videoconferencias, el productor Bob Ezrin nos guío en todo esto; no son canciones originales porque no estábamos juntos y la idea de hacer covers llegó porque cada uno podía usar sus estudios caseros.

«Cada uno mandó sus sugerencias por mail, empezamos a hacer algunos demos e hicimos una votación para ver qué canciones entraban, hicimos un top 10 y esas fueron las que se quedaron en el disco», explicó Roger Glover, bajista.

A pesar de la distancia, la veterana agrupación intentó hacer que cada una de las versiones de artistas como Fleetwood Mac, Little Richard, Bob Dylan, Eric Burdon & The Animals, entre otros, sonaran como algo que ellos habían creado.

«Hicimos nuestros covers, pero en nuestra versión, queríamos ‘purpurizar’ las rolas con nuestros arreglos, nuestros riffs, tempos, hacer algo de nosotros.

«Eso fue complicado, porque cada quien por su lado tenía que hacer su parte, usar su imaginación y básicamente te imaginabas lo que los otros iban a hacer, no había una reacción instantánea como cuando lo hacemos todo juntos, pasaban dos semanas para saber qué iban a agregar y eso era muy emocionante», agregó.

Glover está escribiendo su autobiografía, aunque su memoria lo ha traicionado, pues hay cosas que no recuerda de su andar en el rock and roll.

«Vamos letra por letra, espero terminarlo algún día, no sé qué tan largo sea, he tenido una larga vida, el problema es mi memoria, ahora llevo un diario, y solía hacerlo en los 60, pero no los guardé, extraño eso, me hubiera ayudado», aseguró.