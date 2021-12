Justifica en la Comuna descuento a trabajadores

Es una obligación de todos pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR), y el Ayuntamiento está obligado a aplicarlo a los más de cuatro mil servidores públicos en su aguinaldo, declaró Florencio Díaz Armenta.

El secretario del Ayuntamiento explicó que el Ayuntamiento tiene problemas graves y no alcanza el recurso para poder solventar la situación y Hermosillo requiere atención, por lo que se están tomando medidas para disminuir los gastos lo más posible.

En ese sentido se está aplicando el descuento del ISR a los trabajadores, que anteriormente no se hacía, y que es responsabilidad del Municipio hacerlo, para entregarlo al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Es una obligación de todos los mexicanos pagar impuestos, entonces lamentablemente antes no se les retenía, y yo entiendo que los trabajadores pues se molesten porque les llega menos de lo que esperaban recibir, y es muy comprensible, no crean que lo disfrutamos, simple y sencillamente no se habían atrevido a tomar una medida que estaban obligados a hacer y nosotros lo estamos haciendo”, subrayó.

Díaz Armenta dijo es probable que si el trabajador hace su declaración anual se le regrese la cantidad que le fue descontada de su aguinaldo por este concepto, por lo que contemplan establece una mesa de asesoría para los trabajadores del Ayuntamiento, y que hagan su declaración ante el SAT, para que puedan recuperar los impuestos que se pagan.

Una declaración de impuestos así procede, tú vas al SAT y declaras, metes los gastos, deducibles y en un momento dado te puede salir saldo a favor y recuperas el dinero, entonces es una medida que estamos obligados a hacer, no lo disfrutamos, no quisiéramos causarles problemas, nos duele, quisiéramos ver como los ayudamos, pero al final nosotros tenemos que cumplir con nuestra obligación, sostuvo.