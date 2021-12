Invita gobernador a vacunarse contra influenza y Covid-19

Un llamado a las y los sonorenses a aplicarse las vacunas contra la influenza y Covid-19, así como a completar el esquema de vacunación, realizó el gobernador Alfonso Durazo Montaño a través de sus redes sociales.

“Ustedes saben que durante la temporada invernal se incrementan los males respiratorios, por eso los invito el día de hoy a aplicarse la vacuna contra la influenza; igualmente a aquellas, aquellos que no se han aplicado la vacuna contra el Covid, a que estén pendientes a nuevos llamados a jornadas estatales de vacunación tanto para quienes no se han aplicado la primera dosis, y también para aquellos que no han tomado la segunda dosis; estén pendientes, es muy importante, pueden prevenir males mayores si se aplican estas vacunas”, aseguró.

Durazo Montaño detalló que se deben mantener las medidas de prevención como el uso de cubrebocas, lavado de manos, sana distancia y uso de gel antibacterial, para prevenir los contagios de esta enfermedad.

Los jóvenes entre 15 y 17 años pueden registrarse en el portal https://mivacuna.salud.gob.mx/ para recibir su primera dosis de la vacuna contra el Covid-19.

La Secretaría del Bienestar en Sonora informó que a partir de esta semana se iniciará en Hermosillo la aplicación de refuerzo de vacuna Astra-Zeneca contra el coronavirus a adultos mayores que completaron su esquema hace seis meses.

Reportan 230 contagios y 10 muertes por Covid

Por otra parte, este martes la Secretaría de Salud en Sonora reportó 230 nuevos contagios y 10 fallecimientos, dos correspondientes a un hombre y una mujer de Nogales, quienes contaban con el esquema completo de vacuna y el resto a fechas anteriores, para sumar 119 mil 351 casos y ocho mil 817 defunciones, desde el inicio de la pandemia a la fecha.

Los nuevos contagios correspondieron a 120 mujeres y 110 hombres, residentes de Hermosillo, 85; Cajeme, 19; Caborca, Navojoa y Nogales, 18 cada uno; San Luis Río Colorado, 17; Cananea, 14; Sahuaripa, siete; Agua Prieta y Magdalena, cinco cada uno; Nacozari, cuatro; Cumpas, Empalme y Puerto Peñasco, tres cada uno; Huatabampo y Santa Ana, dos; Aconchi, Benjamín Hill, Etchojoa, Fronteras, Elías Calles, Ímuris y Suaqui Grande, uno cada uno.