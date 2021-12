Interpretará  Jorge Luis Moreno a “Satanás” en el filme del ‘Casino del Diablo’

El histrión que ha trabajado en producciones internacionales como “El Señor de los cielos” es originario de Hermosillo pero nunca antes trabajó en una producción local

Trabajar en una producción local cuya finalidad es promover Hermosillo representa para Jorge Luis Moreno una oportunidad de oro, que le ha permitido revivir momentos de su infancia y al mismo tiempo aportar a la promoción y crecimiento de la capital sonorense.

El actor de talla internacional, que ha trabajado en producciones como “El Señor de los Cielos”, es oriundo de “La Ciudad del Sol”, lugar en el que vivió gran parte de su vida, pero salió para buscar suerte en el terreno de la actuación.

“Es la primera vez que me toca trabajar en Hermosillo, y si algo representa el proyecto es eso, la oportunidad de trabajar en el lugar donde crecí y nací, sobre todo poder contar una historia que desde niño has escuchado en boca de muchos, ese es el folklor de la ciudad donde nací”, expresó el actor.

Jorge Luis Moreno interpretará a Satanás en la producción cinematográfica, que impulsa la Oficina de Convenciones y Visitantes de Hermosillo (OCV), denominada “What the Hell is Hermosillo? y que cuenta la emblemática leyenda del “Casino del Diablo”.

“Una de las cosas que se me hizo muy interesante cuando me presentaron el proyecto es que inteligentemente no se trata de un comercial, sino que se está abordando desde la ficción la manera de cómo proyectar ese tipo de cosas que tiene Hermosillo, a través de una leyenda que seguramente casi todos los pueblos tienen, y se está usando como pretexto para promover los lugares, la gastronomía, algo en lo que somos muy buenos”, mencionó Jorge Luis Moreno.

Recordó cómo durante su época de estudiante de secundaria, constantemente caminaba por los alrededores del “Country Club”, mejor conocido como el “Casino del diablo”, por lo que es una leyenda con la que se encuentra sumamente familiarizado, al igual que la inmensa mayoría de los hermosillenses.

El histrión dijo que durante sus visitas a Hermosillo no pierde oportunidad para degustar la tradicional cocina sonorense, y esa es precisamente una de las cualidades dignas de presumir con el mundo, además de las bellas postales que te regalan los diferentes puntos turísticos de la ciudad.

Jorge Luis Moreno agradeció la oportunidad de trabajar en un proyecto que además cuenta con la participación de la primera actriz Ofelia Medina, por lo que apuesta a que, producciones de este tipo crezcan y sean visibilizadas para promover y atraer visitantes.

Le apuestan al talento local

La producción cuenta con la participación de la joven sonorense María Pavlovich, una joven promesa que se está abriendo camino en la actuación.

“Estoy muy emocionada por participar en este proyecto, para mí es un orgullo estar empezando y tener la oportunidad de estar de la mano de grandes actores, además de tener la oportunidad de enaltecer a mi estado y mi ciudad. Queremos que vengan y conozcan nuestra comida riquísima, que vean que tenemos el mar y el desierto, que somos cálidos”, manifestó la actriz.