Instan a evitar distractores al conducir para evitar accidentes

El uso del teléfono celular y la ingesta de alcohol son de las principales causas de percances

El uso de distractores al manejar, así como la ingesta de alcohol, son los principales motivos que originan los accidentes de tránsito, por lo cual la Secretaría de Salud (SS) instó a la población a evitar estas acciones al conducir.

La dependencia estatal puntualizó que el uso del celular al volante es uno de los distractores de la conducción más frecuentes, pero también lo son comer mientras se maneja, fumar, usar audífonos, maquillarse, viajar con acompañantes que demandan la atención excesiva del conductor o la búsqueda de objetos en el interior del vehículo.

Subrayó que se debe evitar la combinación de alcohol y la conducción ya que es una de las conductas más peligrosas al volante, porque la capacidad de atención y coordinación se reduce de manera considerable.

La conducción irresponsable en épocas decembrinas como hablar por celular, consumir alguna droga, alcohol o algún fármaco, indicó, puede hacer de un traslado seguro, un evento peligroso o fatal; también la conducción agresiva, como cambiar la velocidad bruscamente, adelantar a otros sin una distancia segura, insultar a otros conductores verbalmente o con el claxon.

Otro punto importante, agregó la SS, es la conducción sin anticipación como no indicar las vueltas, detenciones y adelantamientos repentinos, conducir de forma descuidada como circular por un carril inadecuado, no ceder el paso o no atender las señales de tránsito. Lo anterior debe evitarse para no presentar un accidente de tránsito.