Iniciará «El Checo» desde la quinta posición

El mexicano Sergio Pérez largará desde la quinta posición en la carrera del Gran Premio de Arabia Saudita, resultado que no esperaba.

La cardíaca calificación en Jeddah obligó a los pilotos a mostrar toda la potencia de sus autos, y el tapatío mostró lo que traía desde la Q1, al posicionarse primero con su Red Bull.

En la Q2, las buenas actuaciones continuaban. Al montar las gomas medias en el monoplaza número 11, Checo volvió a la parte alta, solo por detrás del Mercedes de Lewis Hamilton.

«Fue una buena Q1 y Q2. Estuvimos primeros en momentos en Q2, y en Q3 las llantas se portaron diferente. La estrategia de hacer tres vueltas creo que no funcionó bien. Estaban sobrecalentadas las llantas y se complicó», dijo el tricolor.

Para la Q3, Pérez ya no encontró el agarre suficiente de sus neumáticos con el pavimento y no se arriesgó a realizar otra vuelta, lo que le costó ser relegado por Charles Leclerc y su Ferrari.

Ante esta situación, el mexicano buscará remontar posiciones desde la salida, pues por las características del trazado los rebases serán casi imposibles.

«No es una sesión ideal. Especialmente en la Q3, de repente cogí mucho subviraje. Hice una vuelta más suave en la blanda y fue buena. Es tan complicado con los neumáticos que tienes que estar en el lugar correcto o tu equilibrio es totalmente diferente.

«Estoy muy decepcionado de no haber conseguido la vuelta que esperábamos. Aún queda mucho por jugar. Mañana (hoy) todavía hay mucho por jugar y solo tenemos que estar en eso», finalizó.