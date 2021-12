Hallan a indigente muerto frente al HGE

El cadáver de un hombre fue localizado en una parada de camiones ubicada frente al Hospital General del Estado de Sonora.

Fue alrededor de las 09:00 horas cuando se informó a la Línea de Emergencias 911 que a un costado del bulevar Luis Encinas, cerca del puente peatonal, estaba tirada una persona del sexo masculino, al parecer sin vida.

La notificación fue atendida por agentes de la Policía Municipal, quienes al llegar al sitio ubicaron el cuerpo recostado en la acera del lado sur, en sitio donde se abordan los camiones.

Paramédicos de la Cruz Roja auscultaron al Individuo e indicaron que no contaba con signos vitales, tampoco señales de violencia.

La zona fue acordonada y se pidió la intervención de personal del Departamento de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora para la colecta de evidencias.

Un agente del Ministerio Público del Fuero Común dio fe del deceso y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de las pruebas periciales de ley.

La persona fallecida no fue identificada, al parecer no contaba con domicilio fijo en la ciudad; estaba vestida con ropas oscuras y zapatos deportivos; tenía alrededor de 35 años.