Prevén aumento inflacionario durante 2022 ¡procure ahorrar!

Vaya preparándose porque de acuerdo con expertos para el próximo año se avizora que el panorama económico estará bastante complicado, ya que el índice inflacionario seguirá al alza y con ello el poder de compra disminuirá marcadamente.

De acuerdo con los conocedores, la inflación estimada para 2022 será entre cuatro y cinco por ciento, por lo que el incremento salarial previsto para entrar en vigor a partir de enero quedará pulverizado.

Para colmo, quienes se endeudaron en este mes de diciembre con sus compras navideñas tendrán un difícil año porque ya se autorizaron aumentos en las tasas de interés que afectarán las tarjetas de crédito, así como los créditos de vivienda y automotrices, además de los de nómina.

Así que si todavía no ha gastado todo aguinaldo procure ahorrar un poco para enfrentar no solo la cuesta de enero, sino todo el 2022 que pinta para ser bastante conflictivo en materia económica.

La Comisión Federal de Electricidad arrasa con cortes domiciliarios

Algo está pasando en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) porque al día siguiente de que se venció el recibo, a las 9:00 horas me andaban cortando el servicio, cuyo pago estaba domiciliado en mi tarjeta de débito la cual debido a problemas de hackeo no estoy utilizando, por lo que lógicamente con el montón de vueltas que uno realiza en estos días, se me pasó pagar.

Había escuchado que en esta administración federal, que supuestamente es el gobierno de los pobres, se había recrudecido la actuación de los trabajadores de la CFE, pero nunca esperé que me pasara y menos, unas horas después de vencerse el recibo, el cual de inmediato corrí a pagar.

No voy a presumir que nunca me he atrasado o que no me la han cortado, porque sería mentir, porque como todos hemos tenido épocas difíciles, pero la verdad jamás había ocurrido que acudieran al día siguiente de vencerse el recibo, eso fue lo que más me llamó la atención, en cuanto a la actuación del personal entiendo que siguen instrucciones y estoy consciente que no se había cubierto el recibo.

Pero si llama mi atención la rapidez para actuar sobre todo en una época como la que estamos viviendo en la que muchas familias atraviesan por una situación difícil, que por suerte en esta ocasión no es la mía, y más en unas fechas en las que los gastos nos superan y que habrá gente que no pueda cubrir con los recibos que además cada vez son más onerosos.

Y reitero, mi comentario es la rapidez en el corte y la falta de sensibilidad ante la época que estamos viviendo, solo eso, de que había sustento para hacerlo, no lo discuto, porque reconozco que no había pagado…

Descartan aumento a la tarifa de camiones urbanos

Pues la directora del Transporte del gobierno del estado, Lirio del Castillo, ya dijo que no habrá aumento a la tarifa del servicio, al menos entrando el año, como se había advertido por agrupaciones sociales, ante el escaso presupuesto destinado al Fondo para la Modernización del Transporte en el presupuesto que se ejercerá durante 2022.

Además, la también diputada local con licencia, dijo que se mantendrá la tarifa preferencial en el transporte urbano y suburbano, lo cual nos da mucho gusto … Y lo mejor, no es 28 de diciembre, así que debe de ser cierto.

Como sabemos, el vocero de la agrupación de Vigilantes del Transporte, Alfonso López, advirtió de la falta de recursos al Femot y expresó su preocupación ante un eventual aumento a la tarifa, que de acuerdo con la funcionaria no se hará y esperemos que cumpla.

