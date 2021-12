Sigue imparable la violencia en Cajeme, matan a uno en plaza comercial

Imagínese el susto que vivieron personas que se encontraban en el estacionamiento de un centro comercial cuando de repente empezaron a escuchar que “silbaban” balas por todos lados, ya que fue atacado con armas de grueso calibre el tripulante de un vehículo y su acompañante echó a correr hacia el supermercado, lo que provocó ataques de histeria y no era para menos.

En estos días, creo que con crisis y todo, muchos, por no decir todos, hemos acudido a hacer alguna compra a un centro comercial y lo que menos esperamos es que vaya a haber una balacera, aunque tal vez los residentes de Cajeme no se vean tan sorprendidos porque ya van varios hechos de este tipo en ese municipio, considerado de los más violentos no solo de México, sino del mundo.

Pero la tarde de este domingo, cuando el estacionamiento de la Plaza Bella Vista de Ciudad Obregón, estaba con gran afluencia, como la mayor de los comercios debido a la fecha, se “les ocurrió” a los sicarios llegar a echar bala.

Afortunadamente, salvo los ataques de histeria, no hubo ningún inocente herido, y el único lesionado al parecer era acompañante del acribillado, que de acuerdo con compañeros de la prensa de Cajeme, fue el número 45 del mes de diciembre y ya se superaron los 500 ejecutados en el año en ese municipio.

El muerto estaba a bordo de un auto de lujo, muy llamativo que resultó que tenía reporte de robo en Arizona, y no traía placas, el cual de acuerdo con el reporte de la Fiscalía General de Justicia del Estado coincide con las características de un vehículo utilizado en ataques armados el pasado sábado y la gran duda es ¿cómo un vehículo tan llamativo, “placoso”, no fue interceptado? Los policías sabrán…

Por lo pronto, el lesionado que fue trasladado a un hospital bajo custodia policiaca, quien se apreciaba delgado y joven, tendrá mucho que aportar sobre el muerto, ya que al cuerpo le hallaron una funda para pistola y dentro del vehículo había dos rifles de asalto, uno de ellos “cuernos de chivo” y el otro AR-15, por lo que se analizarán para ver si coinciden con otros hechos de violencia ocurridos en ese municipio.

Lamentablemente, Cajeme está terminando el año como lo inició con acribillados, con la inseguridad inabatible y con el hartazgo de la ciudadanía.

Habrá que poner atención a eventual aumento al transporte público

Habrá que poner atención a la advertencia que está haciendo Alfonso López Villa, representante de la agrupación Vigilantes del Transporte, sobre un posible aumento a la tarifa, porque el horno no está para bollos y los constantes incrementos a servicios básicos pulverizaron cualquier aumento al salario mínimo que imperará a partir de enero.

Al parecer el recurso autorizado para el Fondo Estatal para la Modernización del Transporte será insuficiente para poder sostener el subsidio y también la operatividad de las oficinas, por lo que veremos que dice al respecto el gobernador Alfonso Durazo.

Creo que una eventual decisión de ese tipo, será un fuerte golpe a la economía de los sonorenses pero también tendría un costo político y aunque parezcan lejos, las próximas pizcas están a la vuelta de la esquina y no creo que los suspirantes quieran ir con ese golpe a cuestas.

Los sonorenses entre los que mejor calidad de vida tienen en el país

A pesar de todo lo que nos quejamos y criticamos por la inseguridad y los baches, Sonora es de los estados mejor posicionados en el país en cuanto a nivel de bienestar, de acuerdo con cifras del Inegi, y no, no son datos de la nueva titular escogida a modo, Gabriela Márquez, sino de noviembre pasado.

De esta manera, en los distintos indicadores de bienestar, como comunidad, Sonora se encuentra en tercer lugar, en educación y vivienda se ubica en quinto puesto, mientras que en medio ambiente, es una de las 10 entidades con menores índices de contaminación, con todo y los constantes incendios de las ladrilleras al norponiente de la ciudad.

Además, es de los estados con menos población en pobreza y pobreza extrema, está entre los siete con mejor acceso a servicios de salud, el primero en hogares con acceso a banda ancha y el 21 en viviendas con acceso a servicios básicos.

Y como sabemos, entre los puntos negativos que tiene Sonora es la inseguridad, pues en tasa de homicidios está en el sexto lugar nacional, en tasa de incidencia delictiva está en séptimo, mientras que en percepción de inseguridad y confianza en la Policía se encuentra en los lugares 18 y 20 respectivamente… Pero fuera de ahí, todo bien y viene de tiempo atrás…

