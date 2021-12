Golean Tigres femenil a Cruz Azul 4-0

La Máquina fue víctima de sus errores y las felinas no perdonaron, con anotaciones de Stephany Mayor, María Sánchez, Diana Ovalle y de Blanca Solís

Cruz Azul debutó en Liguilla de Liga MX Femenil sufriendo goleada 4-0 ante Tigres, en La Noria, por la ida de Cuartos de Final del torneo Grita México A21.

La Máquina fue víctima de sus errores y las felinas no perdonaron, con anotaciones de Stephany Mayor, al 4′, de María Sánchez, al 34′, y de Diana Ovalle, al 38′; además de un tanto de Blanca Solis al 89′.

Mayor abrió el marcador tras un cabezazo sin marca, en una pésima marcación de la zaga celeste.

Sánchez amplió ventaja con un disparo desde los linderos del área, aprovechando una mala salida de las centrales cementeras, y Ovalle puso cifras finales con un remate cruzado luego que la zaguera Claudia Cid no pudo salir con balón controlado.

El conjunto cementero también perdió por lesión a su volante Ana Becerra, al 29′.

Para el complemento, Tigres tuvo algunas llegadas pero la guardameta celeste Itzayana González respondió bajo los 3 postes.

La arquera tapó al 57′ un remate de Nayeli Rangel, quien llegó sin marca.

El director técnico Roberto Pérez Loarca no quiso modificar hasta el 64′, cuando le dio ingreso a Natalia Enciso y Gabriela Huerta, lo que le permitió recuperar un poco la posesión.

Pero fue hasta el 75′, con la entrada de la costarricense Michelle Montero, que La Máquina llegó con más peligro al arco rival.

Al 81′, Eleiza Santos quedó sola en el área pero su remate no lo cruzó suficiente y la portera Ofelia Solis tapó bien.

Blanca Solis hizo al último al aparecer sin marca y aprovechando que las celestes tenían una menos en el campo en lo que atendían por lesión a Brenda León.

Cruz Azul Femenil ahora se meterá el lunes al Universitario con la intención de competirle al poderoso líder Tigres.