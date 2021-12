Golea Tigres Femenil al América y se mete a la Final

Las universitarias buscarán su quinto título en la categoría, tras vencer 5-2 a las Águilas en el marcador global

Tigres Femenil jugó con las futbolistas del América y no contra ellas, en el triunfo 4-0 que las tiene en la Final en búsqueda del tricampeonato y su quinto título en la Liga.

Con goles de Liliana Mercado (58′), Stephany Mayor (63′) por la vía penal y doblete de María Sánchez (70′ y 86′), las felinas remontaron a las Águilas, para un global de 5-2.

Ante casi 26 mil aficionados en el Estadio Universitario, las Tigres apabullaron al visitante. No le dieron respiro. Las Águilas no podían hilar dos pases. Las estadísticas del Citec, tras el primer tiempo, indicaban 8 tiros a gol de Tigres contra ninguno del América, así como el 75 por ciento de posesión de balón de las visitantes.

El marcador pudo ser peor.

Tigres falló varias jugadas, dos de ellas de manera increíble, en el área chica, primero por conducto de Mayor en un remate de palomita y después de Lizbeth Ovalle en un remate con la zurda.

La cantidad de yerros provocó cierta desesperación en Tigres. Al 58′, Mercado anotó un golazo de tiro libre, al guardar el balón en el ángulo superior izquierdo.

Esa anotación fue la válvula para liberar presión. Lo demás fue pura inercia, en el penal cobrado por Mayor y en los dos goles de María Sánchez, el primero de ellos tras una falla defensiva de Janelly Farías y el segundo en un cabezazo luego de un tiro de esquina.

Con la actual, Tigres tiene siete de las ocho Finales en la historia de la Liga MX Femenil. Espera al ganador del Atlas y Monterrey, que el parcial está a favor de las rojinegras por un gol.