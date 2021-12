Garantiza transparencia el Gobierno del Estado

El ejercicio fiscal 2022 será el primero que el Gobierno de Sonora, encabezado por la Cuarta Transformación, ejercerá a plenitud en la entidad, por lo que se deberá trabajar con total transparencia, aseguró Alfonso Durazo Montaño.

El mandatario sonorense destacó que el gobierno que encabeza no se encuentra subordinado a los intereses de capitales o grupos políticos, por lo que los esfuerzos institucionales estarán dirigidos únicamente a solventar las necesidades del pueblo mediante un ejercicio transparente de cada peso que llegue a las arcas estatales.

“Lo primero es un gobierno transparente. Nada de cartas bajo la mesa

Nada de información guardada. La gente tiene derecho a saber qué hace y cómo lo hace su gobierno, en qué gasta, cuánto gasta. Para que con esa información pueda ponderar y valorar, apreciar debidamente nuestro desempeño”, aseguró Alfonso Durazo.

Aseveró que para lograr el combate frontal al cáncer social que representa la corrupción se requiere tener autoridad moral, por lo que quien pretenda erradicarla debe practicar el ejercicio del poder de forma clara, de cara al pueblo y sin buscar favorecerse de su posición, por lo que reafirmó el compromiso de actuar siembre en el marco de la legalidad, actuación que espera de cada miembro de la administración.

“Un gobernador que no es beneficiario de la corrupción ayudará mucho a combatirla, no se puede combatir la corrupción si se es beneficiario de ella, para combatirla se requiere autoridad moral y para tener autoridad moral es imprescindible no ser beneficiario de la corrupción”, indicó.