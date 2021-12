Ganan Rayadas duelo ante Tigres

Hasta los penales, las Rayadas soportaron y se alzaron con su segundo título de Liga al derrotar 3-1 (marcador global 2-2) a Tigres en la quinta Final Regia Femenil.

Nayeli Rangel no soportó la presión sobre ella y estrelló su remate en el poste para definir la segunda corona de las albiazules en la Liga MX Femenil, de nueva cuenta ante su acérrimo rival.

En los 90 minutos, ambos equipos no se hicieron daño, luego de que se fueran con un 0-0, tras un juego ríspido y en el que los contactos estuvieron en todo momento.

Desirée Monsiváis tuvo oportunidad de poner a las albiazules arriba, aunque la posición y la potencia con la que disparó dentro del área no ayudaron para que pudiera abrir el marcador.

Así transcurrieron los primeros 45 minutos, donde Eva Espejo parecía otorgar más facilidades a su rival para esperar una jugada que les valiera para vencer en tiempo regular.

Sin embargo, la estrategia estuvo en riesgo en algunas ocasiones, luego de que las felinas, sin Katty Martínez gran parte del segundo tiempo por una lesión, presionaran en el ataque en busca del gol.

María Sánchez tuvo oportunidad en, al menos, un par de ocasiones, pero Mónica Flores o la dirección con la que remató la mexicoamericana evitaron que el balón se internara.

La jugada más clara llegó al 76′, cuando Fernanda Elizondo, quien ingresó por Katty al 58′, tuvo un mano a mano con Alejandría Godínez, aunque su disparo se estrelló en la arquera albiazul.

Las felinas veían poco a poco cómo el sueño de sumar una liga más se esfumaba, pues las oportunidades no se concretaban e, incluso, la presión se las fue comiendo penal a penal.

Godínez se creció en la tanda definitoria, al detener los disparos de Nancy Antonio y de Lizbeth Ovalle, para finalmente ejercer nerviosismo en Rangel, quien estrelló su disparo en el poste.

Así, las Rayadas levantaron su segundo título y le dieron a Espejo la oportunidad de convertirse en la primera DT mujer campeona de la Liga MX Femenil.