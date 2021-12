Gana Diego Villalobos medallas de plata

Diego Villalobos se convirtió en el primer hombre mexicano en colgarse una medalla internacional en natación artística, lo cual logró junto a su compañera Ximena Ortiz en los Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021.

De clavadista a natación artística. El joven mexicano incursionó en esta disciplina desde hace un año en el comienzo de la pandemia después de recibir una invitación de una amiga.

«Era clavadista y veía los entrenamientos, me llama la atención el tema de lo artístico. En la pandemia me escribió una amiga invitándome porque necesitaban niños, le dije que sí y que lo iba a intentar.

«Al principio fue demasiado difícil, la respiración y la resistencia. Tener que contar todo el tiempo la música y sincronizar con mi compañera. Son cosas que no se ven desde la grada», contó Villalobos en entrevista.

El dueto mixto interpretó para una rutina libre con aires de la década de los 80, que recibió 77.2000, calificación que se sumó a la rutina técnica de 75.2413 para un total de 152.4413 puntos con los que lograron la medalla de plata después del oro de Estados Unidos. Brasil fue tercero.

«Escogemos un tema y luego buscamos canciones, después escogemos el tema de la rutina. El de ayer era más español y la de hoy más ochentera, hicimos un tema como disco y más colorido», contó.

Diego asegura que no ha vivido discriminación por los estereotipos en un deporte conformado mayormente por mujeres.

«Sí, pero no ha sido tanto, he estado bien. Hay un nadador ruso que admiro y siento que es a quien podría admirar», declaró.

Aunque la prueba de dueto mixto aún no está en el programa olímpico, sí lo está en Campeonatos Mundiales.

«Sueño primero con ir a un Mundial y ser el primer dueto mixto de México y mi meta más alta es ir a los Juegos Olímpicos», expresó.