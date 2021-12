Fijan salario mínimo de 172.87 pesos diarios

El salario mínimo para 2022 se incrementará 22 por ciento, con lo cual llegará a 172.87 pesos diarios y a 260 pesos en la Zona Libre de la Frontera Norte.

Representantes de los sectores patronal, obrero y el Gobierno acordaron este incremento para el próximo año, el cual se compone de 9 por ciento de aumento más un Monto Independiente de Recuperación (MIR) de 16.90 pesos, de tal forma que el salario mínimo general pasará de 141.70 a 172.87 pesos diarios.

En el caso de la Frontera Norte, se le aplicó el 9 por ciento de aumento y un MIR de 25.45 pesos. Con esto, el salario mínimo para esa zona pasará de 213.39 a 260.34 pesos diarios.

«Este aumento se reflejará en una mejora real en el poder adquisitivo de las y los trabajadores. Con ello, el Salario Mínimo General de la Zona Libre de la Frontera Norte llegará a cubrir el 112 por ciento de la Línea de Bienestar Familiar y el Salario Mínimo General del Resto del País llegará a cubrir el 74 por ciento de la misma», mencionó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en un comunicado.

Por su parte, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) reconoció el «diálogo responsable» entre el sector privado, las organizaciones de los trabajadores y el Gobierno federal para acordar los incrementos.

Consideró que no se debe descuidar el costo de producción de las empresas, que deben mantenerse competitivas alentando la importancia de la inversión para el crecimiento de la productividad.

«La economía mexicana se encuentra en una fase de recuperación con un alto nivel de inflación que es necesario contener», destacó en un comunicado.

«México atraviesa una fase de recuperación que no ha estado exenta de riesgos. Durante la caída económica a causa de la pandemia, 80 de cada 100 empleos perdidos fueron en mipymes, lo que generó que el empleo informal se incrementara en 2 por ciento».

La Concamin advirtió que de no atenderse este desequilibrio con fundamentos productivos, es decir, a través del empleo formal, habrá mayor inestabilidad social.

«Juntos, industria y autoridades gubernamentales, debemos atender las causas de esta situación (la informalidad). De ahí que es fundamental contar con los incentivos fiscales para la contratación e inscripción de los trabajadores ante el IMSS y una política industrial que retome la industria como motor del crecimiento e impulse la reindustrialización», mencionó.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) también celebró el aumento,

«Los incrementos al salario mínimo aprobados en los últimos años han permitido superar la línea de bienestar individual definida por el Coneval, es decir, alcanzan para la canasta alimentaria y no alimentaria de una persona.

«De hecho, con el incremento acordado para 2022, el salario mínimo general cubrirá en 51por ciento esta línea de bienestar individual», dijo en un comunicado