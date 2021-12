«Explota» hijo de Yahir por rumores negativos

En los últimos días se dijo que el primogénito de Yahir, Tristán Othón Fierro, estuvo hospitalizado debido a problemas con las drogas; en redes explotó y mandó mensaje

En los últimos días se rumoró que el primogénito de Yahir, Tristán Othón Fierro, estuvo hospitalizado debido a problemas con las drogas.

Sin embargo, el joven utilizó sus redes sociales para expresarse sobre este tema y explotó en un en vivo que hizo.

«Anda un rumor por ahí de un tipo argentino, flaquito, feísimo, echo cagada. Yo creo que se droga más que yo el carnal.

«Yo estoy comiendo de mi maruchan porque algún día las van a descontinuar ¿Sobredosis? Dejen de hacerle caso a gente pendeja, por favor, por favor, porque yo estoy bien”, señaló.

De igual manera, Tristán indicó que está harto de la presión social que tiene, por lo que pidió no hacer caso a los rumores.

«Ahí dormí (en un sillón), tapadito, con mis amigos. Estoy bien, dejen de hacer pinches pensamientos pendejos. Y lo digo así porque ya me harte, porque la presión social me tiene hasta los huevos. Así que, por favor, dejen de hacer pendejadas”, expresó.

El hijo de Yahir también invitó a la persona que mencionó su supuesta hospitalización a que se lo digo a la cara e, incluso, lo retó a los golpes.

«Y te lo digo a ti, argentino, carnal. ¿Dónde estás? ¿De dónde eres? ¿Quieres que te compre un boleto para acá para México para que me topes de frente, me lo digas en la cara y te parta tu madre? Te doy una semana para que me contestes, hermano”, advirtió.

Finalmente, sumamente alterado, mencionó que parte de su enojo se debió a la preocupación y llanto que sufrió su mamá.

«No andes hablando mamadas porque mi mamá me habló bien preocupada. ¿Sabes cuántas veces lloró hoy? ¿Sabes cuántas veces me habló? Para mí, mi mamá es el amor de mi vida, así que túmbate el rollo”, comentó.