Exhortan a no alarmarse por Ómicron

Ómicron es sólo una variante del SARS-CoV-2, virus causante del covid que ha mostrado una gran capacidad de mutación y no hay motivo de alarma por su descubrimiento, consideró el investigador y médico epidemiólogo, Gerardo Álvarez Hernández.

El académico universitario consideró que aún no hay información oficial ni evidencias científicas que puedan responder a las preguntas que se hace todo el mundo sobre ómicron y su tasa de contagio o su capacidad virulenta, entre otras.

“No debe haber alarma en ninguna parte, todo lo que se dice es especulación, no existe ninguna evidencia que pueda afirmar que tiene una mayor capacidad de contagio, de transmisión, que pueda producir más casos, tampoco que sea más patogénica o virulenta o que pueda producir casos más graves o muertes”, expresó.

Álvarez Hernández dijo que no debe haber confusión sobre la aparición de esta variante pues es resultado de una mutación del virus, lo cual no es extraño porque los virus tienen esa capacidad de mutar, de cambiar, son cambios naturales y no se detienen.

Explicó que este SARS-CoV-2 ha mostrado una gran capacidad de mutación, especialmente en la proteína S, la proteína que es la que se une a los receptores que tenemos en nuestro aparato respiratorio y producen la infección y luego la enfermedad.

“Las mutaciones son las que producen las variantes, son expresiones del mismo virus. Sólo es una variante”, añadió luego de señalar que ésta, como otras, ha sido clasificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como de preocupación, pero para que estemos atentos a lo que pase con ella, pero, sobre todo, para que estemos preparados y continuemos con las medidas generales del inicio de la contingencia.

“Los cuidados son los mismos, no hay nada diferente que haga pensar que hay que tomar precauciones distintas. No existe nada, nada no existe. Apenas estamos a unos días de que se identificó a ómicron.

«Lo que debemos hacer, es estar preparados para la detección oportuna de esta variante”, argumentó.