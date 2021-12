Exhiben a policía municipal que intimidó a conductor en el bloqueo que mantienen Yaquis

El agente a bordo de una patrulla de la corporación municipal, junto a unidades de la etnia, impidieron el paso del vehículo; las autoridades suspendieron al oficial

Con apoyo de policías municipales de Cajeme, integrantes de la etnia yaqui que mantienen un bloqueo piden una «cuota» a viajeros en la carretera federal Ciudad Obregón-Guaymas, a la altura de Loma de Guamúchil.

En un video, un conductor grabó el momento en el que dos hombres que portan chaleco fluorescente le solicitan una cooperación, a lo que éste se niega, por lo que golpean su vehículo.

«No, no voy a dejar de grabar, esta es carretera federal, no te vamos a pagar nada», dice el viajero a los pobladores.

Antes de que pueda continuar su camino, una patrulla le cerró el paso.

«¿Por qué voy a pagar? Si yo ya pagué la caseta, la caseta es federal y ya pagamos la carretera federal, aquí lo que ustedes están cometiendo es un delito», expresa el conductor a un policía.

Tanto los agentes como los cobradores impiden el paso al automovilista y a su acompañante, por lo que es obligado a retornar por no hacer el pago.

«Tengan precaución al transitar por la carretera internacional, las autoridades locales no garantizarán su seguridad al transitar por Loma de Guamúchil», advirtieron los viajeros al difundir el video.

Suspenden a policía

Al respecto de estas ‘cuotas’, el Alcalde de Cajeme, Carlos Javier Lamarque Cano, informó que se investiga la participación de policías municipales.

«Anoche en cuanto me enteré llamé al capitán Cándido Tarango y posteriormente me informó que se retiró la unidad, se arrestó al agente, se suspendió y se turnó su caso a la Comisión de Honor y Justicia para que se apliquen las vías sancionadoras que correspondan».