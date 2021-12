Está Atlas en la final tras 22 años

Gracias a su mejor posición en la tabla general disputará el título del Grita México ante el León, tras dejar en el camino a Pumas

Pasaron 22 años para disfrutar el dulce sabor de alcanzar la Final. El Atlas avanzó a su estilo, con drama, a ritmo de taquicardia y gracias a su mejor posición en la tabla general, al perder 1-0 en la Vuelta de la Semifinal, pero con empate de 1-1 en el marcador global disputará el título del Grita México A21 ante el León.

El Atlas tuvo un primer tiempo de vértigo. Los Rojinegros, contagiados por la electricidad de los miles de aficionados en las tribunas del Jalisco se volcaron al frente para resolver la serie Semifinal lo más pronto posible.

Jairo Torres se convirtió en la pesadilla de la defensa universitaria. El sector derecho fue propiedad del atacante rojinegro que al minuto 8, 11, y 20 fue el que estuvo cerca de estallar las redes.

La defensa de Pumas era un desconcierto y Atlas era un vendaval, pero no acertaba. Al 26´Diego Barbosa se animó a probar suerte pero su tiro salió desviado.

Ante la inoperancia del rival, los Zorros se dieron el lujo de complacer a su gente con toques cortos para provocar el «¡Olé!». Al 33´ Julio Furch apareció con un disparo que no representó peligro, y al 34´ Anderson Santamaría y Luis Reyes bombardearon la portería, pero no lograron vulnerarla.

Para la segunda parte Pumas no cambió su propuesta, y el Atlas arrancó igual que comenzó y terminó el primer tiempo con ataque veloz y agresivo.

Al 57´ Furch habilitó a Quiñones, quien desperdició la oportunidad para liquidar el juego al disparar a la derecha de Talavera.

Pero Atlas hizo confianza al 76´, se equivocó Camilo Vargas al rechazar mal un tiro de Efraín Velarde para dejarle el balón a los pies de Juan Dinenno, quien empujó al fondo.

Para ser más dramática la agonía del juego, el árbitro revisó en el VAR un golpe de Santamaría a Dinenno, quien sangró de la nariz, pero decidió que la acción fue accidental.

En tiempo de compensación de nueve minutos, Dinenno fue expulsado por una chilena que golpeó en la cabeza a Jesús Angulo.

Con Pumas encima y Atlas rezagado se consumió el juego para llegar el angustioso silbatazo final para decretar que los Rojinegros están de nuevo en una Final.