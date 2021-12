Esperan visita de cuatro millones de peregrinos

El secretario de Gobierno, Martí Batres, informó que hasta la noche del sábado habían llegado alrededor de un millón de peregrinos a la Basílica de Guadalupe y se esperan tres más.

«Se espera que en las próximas 24 horas vengan más de 3 millones de personas adicionales a las que han llegado», dijo.

Batres arribó al recinto guadalupano para hacer un recorrido junto al Alcalde de la Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil, por los protocolos instalados en la Basílica por los festejos del 12 de diciembre.

«El momento más fuerte de llegada es partir de este momento», informó.

El Secretario informó que en el operativo participan 9 mil elementos de dependencias del Gobierno central como de la GAM para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

«No va a haber mañanitas presencial, no va a haber misa presencial. Pero tampoco es virtual, como el año pasado», dijo.

Asimismo, Chíguil dijo que se han atendido a cerca de 600 pesonas en materia de salud, pero no se tiene registro de ningún caso Covid.

«Hemos atendido cerca de 600 personas en materia de salud, ningún caso de Covid se tiene».

Batres subrayó que ninguna persona puede pernoctar en las instalaciones, pero que se puede dialogar para hacerlo en las inmediaciones.

«Millones de personas en un lugar tan pequeño, tan reducido, podría dar lugar a graves riesgos de contagio, pero la gente a respondido muy bien», dijo.

El funcionario expuso las tres reglas que el Gobierno anunció para los peregrinos: venir sólo si se tiene el esquema de vacunación completo, usar cubrebocas y no demorar dentro de las instalaciones.

HAsta la tarde de sábado ya habían arribado 919 mil 222 peregrinos.

Este dato contempla todos los peregrinos que han llegado desde el 1 de diciembre hasta este 11, fecha con mayor afluencia.

Asimismo, se han retirado 188 toneladas de basura y desechos sólidos.

Luego de que el recinto se mantuviera cerrado el año pasado, este 2021, los peregrinos lograron ingresar a la Basílica de Guadalupe para recorrer las instalaciones en conmemoración de la Virgen.

«Hoy sí hay gente, el año pasado no hubo absolutamente nada de gente, estuvo cerrado el acceso, la Basílica estuvo cerrada, entonces no se vendió absolutamente nada el año pasado», recordó Daniela Ruiz, vendedora de la zona.

Peregrinos de todos los estados continuaron con tradiciones como ingresar de rodillas y cargar sus imágenes.