Entregan tres millones más de firmas a INE

La agrupación «Que Siga la Democracia» entregó este sábado al Instituto Nacional Electoral (INE) otras tres millones de firmas para apoyar la solicitud de revocación de mandato del Ejecutivo Federal.

Para que la solicitud del ejercicio de consulta popular sea posible, se debe reunir el 3 por ciento de firmas de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de electores, de al menos 17 entidades federativas.

De acuerdo a la organización, se llevaron 842 cajas, con tres millones 14 mil 827 firmas, a la sede del INE.

Con ello, la agrupación que juntó las firmas, debido a la imposibilidad legal de Morena para hacerlo, sumó 8 millones 908 formatos en papel y casi 60 mil por vía de aplicación electrónica.

Este 25 de diciembre es el último día para que se entreguen al Instituto las solicitudes para realizar la revocación de mandato, aunque las firmas obtenidas se han realizado bajo una campaña que promueve un ejercicio de ratificación de mandato del Ejecutivo Federal, lo cual no está señalado en la Constitución.

Las cajas fueron trasladas en un camión de redilas y descargadas este día en la sede del INE, donde se lleva a cabo la verificación de las firmas, cotejando que las mismas correspondan a información real, por ejemplo, que no haya datos duplicados y registro de ciudadanos fallecidos o nombres falsos, entre otros datos por corroborar, a fin de declarar la validez de la información.

El usuario Azael Mancillas, dirigente de la organización, dijo que en el transcurso del día van a llegar más firmas de apoyo, por lo que el «pueblo no se detiene».

«Avísenle al @INEMexico que vamos en trayecto con casi tres millones más de firmas, para la #Consulta de #RevocacionDeMandato, México ha elegido volver cívicamente a más procesos democráticos en nuestro país.

«Nada ni nadie detendrá ni la ley, ni la voluntad del pueblo mexicano», posteó cuando las más de 800 cajas iban en camino al INE.