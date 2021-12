Enorgullece a Fran Drescher su activismo social

En 1993, el nombre de Fran Drescher quedó inmortalizado en «La Niñera», cuando su personaje de «Nana Fine» enamoró a los televidentes por su elocuencia y frescura.

Hoy, pese a los años, su comedia y rol siguen marcando generaciones, algo que la actriz ha decidido usar para cambiar el mundo.

Desde entonces no sólo lo ha hecho a través de su carrera y como directora de la agrupación de actores de EU (SAG-AFTRA), sino con la creación de su asociación Cancer Schmancer, fundada en 2007 cuando se recuperó del cáncer de útero.

«Es muy emocionante, siento que todas las cosas que he hecho en mi vida, ser un miembro de la unión, tener este éxito en mi carrera, estar activa en Washington y hablar por los grupos marginados, darles voz y defender sus libertades, ha sido algo muy gratificante.

«Para mí ha sido muy importante usar mi fama para enfocarme en problemáticas que realmente importan y todo lo que he hecho en mi vida me ha traído a este gran momento en el que puedo hacerlo desde este lugar como presidenta y creadora, estoy viviendo un momento divino», destacó Drescher en videoconferencia.

Hoy, además del cariño e impacto que sigue recibiendo a través de la historia de romance que escribió para la televisión, celebra que tanto su personaje como su comedia se reencontrarán una vez más con el público, ahora desde los escenarios con el lanzamiento de «The Nanny El Musical», puesta en escena que llegará el próximo año a Broadway, y en la que participó como cocreadora y que aún buscan a la actriz principal.