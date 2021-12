Enferma «La Chilindrina» de Covid-19

María Antonieta de las Nieves «La Chilindrina» dio a conocer que dio positivo a Covid-19, aunque asegura que pasa la enfermedad en su casa con mejoría diaria.

A través de Instagram, De las Nieves dio a conocer de su contagio, pero también aprovechó para desear un feliz 2022.

«Queridos fans, amigos y familiares. A pesar de todos los cuidados que siempre tuve para no contraer Covid-19, he salido positiva al hacerme la prueba», se lee en el breve comunicado de la actriz.

«Me siento bien, me encuentro en casa, muy tranquila y voy mejorando día a día. Parece como si sólo tuviera un resfriado común, nada de gravedad como han publicado por ahí», apuntó.

La actriz ha encarnado al personaje de «La Chilindrina» durante 48 años, una niña pecosita que habitaba en una vecindad y en algunas etapas coincidía con El Chavo del 8.