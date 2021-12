Encara Boneta retos como productor

El actor presentó el primero de los proyectos que produce, el filme At Midnight, una comedia romántica dirigida por Jonah Feingold y protagonizada por él y la actriz Mónica Bárbaro

Habiendo cerrado su capítulo con Luis Miguel, Diego Boneta está listo para seguir adelante y aprovechar todo el impulso que recibió de la serie.

«En los últimos cinco años lo que la serie me dio es increíble, me cambio la vida y siempre estaré agradecido con todo lo que pasó, es el primer proyecto que produje, pero es el cierre de un capítulo y ahora vienen cosas increíbles.

«Actuar, producir y crear contenido bajo esta compañía productora es muy divertido porque como actor sólo te puedes enfocar en proyectos en la mesa, aquí es crear y tener la oportunidad de trabajar con los mejores cineastas y colegas para poder materializar estos proyectos, este primero que estamos haciendo con Paramount es súper especial y estoy muy emocionado por lo que se viene», expresó Boneta conferencia.

Durante la velada en la que Paramount+ anunció los títulos que vienen para la plataforma en este cierre de año, el actor presentó el primero de los proyectos que produce, el filme At Midnight, una comedia romántica dirigida por Jonah Feingold y protagonizada por él y la actriz Mónica Bárbaro, una historia de amor que busca homenajear otros títulos del género como La La Land y Nothing Hill, que se desarrollará en la Ciudad de México y la Riviera Maya, una oportunidad para seguir acercando al País a Hollywood.

«Mi sueño con esta película era poder juntar lo mejor de México con lo mejor de Hollywood, la empezamos a desarrollar hace cuatro años, después de la primera temporada de Luis Miguel: La Serie y es especial porque es el primer proyecto que hacemos y desarrollamos y nuestro sueño siempre fue hacer una comedia romántica internacional que se filmara en México.

«Y muchas de ellas usan las ciudades como protagonistas y era una gran oportunidad de mostrar un México que no se ha visto a nivel mundial y eso lo que me emociona y con la producción de Michel Franco, los productores de La La Land y la visión de Jona muy al estilo Woody Allen, resultó algo muy fresco y distinto», destacó el artista, de 31 años.