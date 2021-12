Deben prepararse el Estado y los 72 gobiernos municipales para atender a familias necesitadas

El Gobierno del Estado y de los 72 municipios de Sonora, deben de estar preparados para prestar ayuda a las familias que viven en casas de cartón y madera en estos días finales del año, ya que los pronósticos anuncian lluvia, viento, agua nieve y nieve. Muchas de estas familias viven en las periferias de los municipios. Los alcaldes y el gobernador deben de dejar su sala de confort y atender a la ciudadanía, buscarle un lugar en donde se puedan proteger de estos fenómenos naturales, llevarles agua, alimentos y cobijas para protegerse de las bajas temperaturas.

Que no dejen todo para última hora como casi siempre ocurre, porque estos pronósticos ya no cambiarán. De hecho, ya se empiezan a sentir las bajas temperaturas y en algunos lugares de la entidad ya empezó a llover y a lloviznar. Además, se esperan fuertes nevadas en las partes alta de la entidad. El gobernador se encuentra en la entidad y, me supongo, que los alcaldes también. Hasta este miércoles, los vecinos que habitan sus humildes viviendas no sabían nada de los pronósticos, pero sí sentían el frío que se registra por las noches y la madrugada.

Y, si esto le agregamos lluvia, agua nieve y nieve, la situación de pone más difícil para ellos. En gran parte del estado se esperan lluvia, pero en los municipios ubicados en las partes altas lluvia, agua nieve y nieve. Es hora de que vayan acondicionando los albergues para que de una buena vez se vayan acomodando las familias con sus hijos, muchos de ellos pequeños y hasta bebés. Asimismo, los gobiernos deben de convocar a la sociedad civil para que toda la ayuda que se preste sea bien coordinada. Asimismo, prepararse para recibir el invierno húmedo, después de las lluvias y nieve.

En Hermosillo se espera un invierno seco, como siempre, ese que duele hasta los huesos, que no lo quitan las chamarras, ni los abrigos y solo se calma con alimentos y bebidas calientitos, como el café, el té, y, ¿porqué no?, unas copitas de bacanora, tequila y vino…También se quita dándole “por el lado al frío”, con cerveza bien fría. Si no se le quita con estas últimas recetas, al menos se les olvida…Hay que cuidar a los niños y bebés y, a las personas de la tercera edad, que dicen que son como los niños. No lo creo, pero dicen que sí…ya les contaré luego que me sienta viejo.

A los comerciantes de Hermosillo le ha ido muy bien en diciembre; no deben de quejarse

A los comerciantes de Hermosillo les fue muy bien en este mes de diciembre, más en los días previos a Navidad, por lo que no deben de quejarse, menos llorar, sino darle gracias a Dios, porque el gobierno le dio la oportunidad de abrir sus negocios a pesar de la pandemia del Coronavirus. La enfermedad no se ha ido y todavía permanece entre nosotros…Sin embargo, los comerciantes le abrieron las puertas a todo mundo, desde niños, adultos y a personas de la tercera edad.

Lo que sí hay que señalar que los comercios les subieron a los productos hasta un 300 por ciento, lo que se me hace una injusticia, más aún, a los artículos de primera necesidad, tanto los grandes almacenes, como los abarrotes de los barrios. Los comerciantes voraces “no se tientan el alma” para quitarle el dinero a las clases económicamente más necesitadas, que con mucho trabajo tienen para completar el desayuno para sus hijos. No tienen perdón de Dios.

Los comercios grandes les subieron los precios a los productos cada semana y los abarrotes de las barriadas todos los días. A todos les fue muy bien, incluyendo las tiendas de ropa y calzado, que registraron llenos completos todo el mes de diciembre. Ahora, las familias se las verán “negras” para subir la cuesta de enero, porque se gastaron todos sus ahorros, los que tenían. Otros, utilizaron sus tarjetas de crédito sin medir las consecuencias que esto les traerá en enero.

Los padres de familia quieren quedar bien con sus hijos y no lo piensa dos veces, y hacen bien, porque la Navidad es el único día que a los pequeños se les compran juguetes y estrenan ropa. Desgraciadamente muchos niños ni en estos días estrenan, pero sus padres se preocupan por prepararles una buena cena, de acuerdos a las posibilidades de cada familia. Nos falta la cena de fin de año, ojalá que los gobiernos, estatal y municipal, lleven algo de comer a estas familias.

Tendrá Hermosillo espacios que honren a personas ejemplares mediante nomenclaturas

Integrantes del Consejo de Nomenclatura Municipal, iniciaron los trabajos para el nombramiento de espacios públicos que contemplen a personas que han dejado un importante legado en la comunidad…Ojalá que estas personas sean nacidas en Hermosillo, que hay muchas, que merecen que una calle, avenida o bulevar lleve su nombre. O, que tengan muchos años radicados en el municipio.

Tras su instalación, el Consejo que preside el cronista de la ciudad Ignacio LagardaLagarda, recibió las solicitudes por parte de desarrolladores que están a la espera de la autorización de nombres para fraccionamientos, nomenclaturas que cumplan con la función de recordar a personas que han ejercido un papel fundamental en diversos ámbitos de la sociedad. Cabe señalar que Lagarda no es originario de Hermosillo, por lo que no conoce a fondo el municipio, cómo fue creciendo.

Coincidieron que sobran mujeres y hombres, cuyos nombres merecen ser recocidos a través de vialidades urbanas, parques, o nuevas colonias, donde honren su trabajo, razón por la cual contarán con la experiencia del cronista nacido en la región del mayo, que se dice conocedor de la historia de Hermosillo, solo porque la ha leído…El encabezará los trabajos. Hasta aquí los comentarios de hoy regreso mañana, con el favor de Dios.

