Debe SEC informar sobre el regreso a clases; los padres de familia tienen dudas

Muchas personas se han comunicado a esta redacción para preguntarme que si cuándo iniciaran las clases en las escuelas de educación básica. Tengo entendido que el día 03 de enero, pero en realidad no se. Nos comentan que los maestros tampoco saben, pero creo que éstos (maestros), quieren una semana más de vacaciones por motivo de Navidad y Fin de Año. A lo mejor se les da el resto de la primera de enero, además posible esté lloviendo, o haya mucha humedad y frío.

No tiene caso que inicien clases en una semana “mocha”, vale más esperarse al próximo lunes y de esta forma empiecen en forma normal, de lunes a viernes. Será la secretaría de Educación y Cultura (SEC) quién diga la última palabra. A nivel media superior y superior sí empezarán las clases el día 03, lo que no se sabe si serán vía electrónica o presenciales. Creo que serán vía Internet, porque así se ahorran mucho dinero las universidades, tanto públicas como privadas.

Ya es hora de que la SEC informe en los medios de comunicación el día de inicio de clases en los Jardines de Niños, primarias y secundarias, para de una vez los padres de familia y algunos maestros salgan de dudas…También para que informen si las clases serán presenciales o vía internet…Es que se habla mucho de la pandemia del Coronavirus que la ciudadanía no sabe qué hacer…Lo que, si les digo que la gente actúa en forma normal, pero con cubrebocas.

En la entrada de las empresas, principalmente en el sector comercio, se cuenta con aparatos para medir la temperatura, pero ya no hay una persona que diga si puede entrar o no y, también, se encuentran botellas de gel antibacterial…Al menos con estas medidas sí se está cumpliendo. Creo que estamos aprendiendo a vivir con esta enfermedad, sacándole la vuelta para no contagiarnos. Hasta el Tata “Chile Bola” me dijeron que se había contagiado, pero que está bien atendido. Dios lo bendiga.

Toda la población debe de vacunarse contra el coronavirus

Toda la población en general se debe de vacunarse para evitar la enfermedad del Covid-19, pero, sobre todo, para no morir a causa de este mal que “trae de cabeza” a los gobiernos de todo el mundo, que no hayan qué hacer para controlar esta pandemia. A los sonorenses le da por viajar al estado de Arizona, en la Unión Americana, que es uno lugares con más personas contagiadas. Deben de cuidarse bien al cruzar la línea fronteriza y quitarse el cubrebocas solo para comer.

No importan que estén vacunados, ya que personas que habían recibido las tres dosis del antídoto han muerto a causa de esta enfermedad, por lo que no hay que confiarse. Vale más quedarse en casa y evitar lo más que se pueda salir a los lugares en donde se reúne mucha gente, como los supermercados, que son edificios cerrados sin circulación de aire. Vale más comprar en los mercados públicos en donde circula aire natural. Mucha gente ya le perdió el miedo al Covid-19.

Prepara Comité Municipal de Emergencias auxilio a personas vulnerables ante frente frío

El presidente Municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, encabezó la reunión para iniciar los preparativos correspondientes, ya que de acuerdo a reportes de información de Sergio Flores, director de Protección Civil, el próximo 31 de diciembre y 1 de enero, se estima una disminución de temperaturas ante la llegada de un frente frío, mismas que pueden descender hasta los cuatro grados centígrados aunado a lluvias.“Este día en el Comité Municipal de Emergencias, hemos preparado las acciones que tomaremos en los próximos días por el pronóstico de lluvias y bajas temperaturas, esto a favor de la salud y seguridad de las y los hermosillenses”, agregó el alcalde Municipal.

En ese sentido, el Comité consideró necesario establecer un enlace con las dependencias, dar inicio a acciones como traslado, cobijo, bebidas calientes que puedan ofrecer a quienes busquen refugio seguro durante los próximos días.

En materia de medidas sanitarias, las autoridades prevén la utilización de termómetros para medir temperatura, otorgar cubrebocas y mantener la sana distancia tanto en el trayecto a albergues y durante el refugio, con el fin de evitar futuros contagios por COVID 19. Será el próximo jueves cuando el Comité defina la ubicación de los albergues que estarán disponibles para la población, así como las medidas concretas que se llevarán a cabo para mantener su la salud y seguridad.Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]

Twitter: elreporteroson