Aparente tranquilidad registra Hermosillo, ya que la delincuencia no descansa y en los días previos a Navidad y, después, siguieron de frente cometiendo asaltos a mano armada a personas, domicilios y empresas. La policía preventiva no puede hacer nada para evitar los hechos de violencia, porque los agentes no arriesgan sus vidas por detener a un ratero. Y hacen bien. Mientras se roben cosas materiales y no lesionen a personas, pues que se lleven todo.

Los grandes centros comerciales y el centro de la ciudad, la mañana de Navidad (sábado) se vieron personas buscando juguetes para comprar un regalo, pero todo estaba muy escogido y nos era lo que ellas querían…Era poca gente la que acudió a los comercios de ropa, calzado y regalos, pero siempre salían con algo en mano.

Muchas personas no pudieron comprar nada en los días previos a la Noche Buena y se dieron cita el 25 a adquirir sus regalos. El domingo 26 hubo poca gente.

En las calles, avenidas y bulevares de la ciudad capital de Sonora, se triplicaron los vehículos convirtiéndose lenta el avance de estos al grado que la gente se desesperaba, como en Ciudad de México.

Esto le puede dar una idea al Gobernador Alfonso Durazo Montaño y al alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez, para planear el futuro del municipio a mediano y corto plazo. Ya viene la regularización de los carros chuecos y la gente empezará a traer más vehículos del “otro lado”.

Toño Astiazarán y Alfonso Durazo deben de pensar a largo y corto plazo

El alcalde no debe de pensar solo en los tres años que gobernará a Hermosillo y, el gobernador en los seis que gobernará Sonora, ambos deben de ser más visionarios. El último gobernador que le dio un cambio a nuestra capital fue Eduardo Bours Castelo, cuando, a pesar de mucha oposición, abrió la calle Pino Suárez y construyó puentes para desahogar el tráfico vehicular del primer cuadro de la ciudad. El gobernador Guillermo Padres Elías también construyó puentes.

Guillermo Padres construyó puentes y el estadio Sonora, además, trajo agua de la presa El Novillo en el Valle del Yaqui a Hermosillo, al construir el acueducto Independencia. De Padres se han difundido cosas negativas, pero también hay que destacar lo positivo de su gobierno. En el gobierno de Claudia Pavlovich Arellano se construyó el Hospital de Especialidades y la escuela de béisbol en lo que fuera antes el Estadio Héctor Espino, entre otras obras más.

Tanto el hospital como la escuela la inaugurará el presidente Andrés Manuel López Obrador, en una de sus visitas que haga a Sonora, se había dicho que antes de que terminara el año, se espera que lo haga a principios del 2022, si es que se termina con el equipamiento de ambos edificios. Se hizo una inauguración previa del hospital antes de que dejara el gobierno Claudia Pavlovich, como un reconocimiento, pero la inauguración formal se hará luego de que esté totalmente terminado.

Se acabaron las ventas de pánico en el comercio local; todo volvió a la normalidad

Se acabaron las ventas de pánico y la gente ya no andará “peleándose” por tal artículo o juguete como pasó en los días previos a navidad y en la Noche Buena. Las personas comprarán lo básico para la cena de Año Nuevo, pero esto lo harán con toda la calma del mundo. Los papás ya no tendrán la presión de los chamacos, ni preocuparse por los regalos que harán. El Fin de Año se cena en paz y se le da gracias a Dios por haberle permitido llegar hasta el final de 2021.

Entre Navidad y Año Nuevo son días más relajantes, en donde uno se acuerda de las personas que se han ido, que se nos han adelantado en el camino y que ya no están entre nosotros. Son días más nostálgicos en donde se recuerda a familiares y amigos que se nos fueron…En lo personal murieron amigos de mi infancia, que realmente eran mis hermanos, que nos criamos juntos y se fueron de repente sin despedirse. Todos con grandes proyectos de vida.

Hace falta “mano dura” para los propietarios de solares baldíos; están llenos de maleza seca

A los propietarios de lotes baldíos de la ciudad de Hermosillo se les ha olvidado limpiarlos y ya representan un peligro para sus vecinos, porque hay mucha yerba seca crecida y en cualquier momento se pueden producir incendios. Es cuestión de una “bachita” de cigarro para que el fuego inicie, poniendo en riesgo a muchas personas. Esto se da prácticamente en todo el municipio. Hace falta que las autoridades municipales los “ajusten” para que cumplan con sus obligaciones.

Desde lo más lujosos fraccionamientos, hasta los barrios y colonias del municipio, se encuentran ciento de solares baldíos que, además de maleza, produce fauna nociva para las personas (ratas, ratones, cucarachas, alacranes, viudas negras, cien pies, entre oros animales). Urge que las autoridades actúen para proteger la salud de los habitantes de Hermosillo. Me imagino que en otros municipios del estado pasa lo mismo, por lo que es un llamado para todos los alcaldes.

