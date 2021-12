Qué bueno que buenos que a los comerciantes les está yendo bien, quiere decir que hay dinero

Qué bueno que a los comerciantes les está yendo bien, lo que significa que a los compradorestambién, porque traen dinero en sus bolsillos; lo criticable es que se aprovechen de esta situación para subirle de precio a los productos y servicios, principalmente a los básicos, esos que la gente tiene que comprar porque son los alimentos. Todos los complementos de la cena de Noche Buena, los precios se elevaron en forma exagerada, lesionando la economía familiar. La gente trae dinero, pero no para dejarlos en manos de los comerciantes que no se miden en las alzas de precios.

A lo mejor todo se les va en la cena de Navidad y, para despedir el año 2021 y recibir al nuevo año 2022, ya sin dinero, por lo que se las verán “negras” para iniciar sus actividades en los primeros días del mes de enero…La gente debe de cuidar muy bien lo poco o mucho que recibieron de aguinaldo y sus cajas de ahorro, los que ahorraron en el transcurso del presente año, porque todo el dinero se va en un abrir y cerrar los ojos…Hay que pagar primero las deudas, si se puede. Lo que no hay que hacer es, sacrificar la comida de la familia por pagar lo que uno debe.

Ojalá todos tengamos dinero para pagar nuestras deudas y para las ricas cenas de Navidad y Fin de Año, pero sobre todas las cosas, gozar de buena salud toda la familia, eso es lo más importante. Los políticos no deben de centrarse en su cena familiar, que recuerden que existen muchas familias en pobreza y pobreza externa que necesitan también disfrutar de una buena cena y cubrirse bien para no sentir tanto frío. Que recuerde que el dinero que gasten no es de ellos, sino del pueblo, lo único que tienen que hacer es, organizarse para que nadie se quede sin cena.

Hace mal el gobernador Alfonso Durazo en andar auto alabándose

El gobernador Alfonso Durazo Montaño, en lugar de andar haciendo tanto ruido en actos en donde se autopromueve, que lleve ayuda a las familias pobres que habitan en los 72 municipios de Sonora…Creo que es necesario que los gobernantes se ubiquen y se dejen de echarse flores, si lo están haciendo bien, qué bueno, es su obligación, y, si no, que malo, porque es el pueblo el que sufre de las malas administraciones…Creo que NO es necesarios hacer un acto para autoalabarse, porque así no se miden los buenos gobiernos. Que se vayan a los barrios periféricos a medirse.

El presidente Andrés Manuel López Obrador lleva tres años echándole la culpa a los gobiernos anteriores del PRI y PAN, y no se “pone las pilas” para solucionar los problemas del país, ni para cumplir las promesas de campaña que hizo…Alfonso Durazo, en 100 días de su gobierno, continúa echándole la culpa de todo lo malo de la actual administración estatal al gobierno anterior que encabezó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano…La gente va a creer todas las acusaciones cuando Durazo empiece a hacer denuncias formales. Que “jale” a Claudia para que responda.

Mientras lo haga en un acto público en donde él es el “muchacho de la película” y la exgobernadora, es la mala, la delincuente y demás, nadie le va a creer. Que recuerde que las palabras se la lleva el viento…O que invite a los actos públicos de gobierno a la exmandataria o a sus funcionarios, para que le aclaren muchas cosas…Durazo lleva los mismos pasos de López Obrador, pero los sonorenses quieren que se les resuelvan los problemas y no que reparta culpas. Ojalá el próximo año cambie su estilo de gobernar y sea más auténtico.

Quiero desearle de todo corazón que pasen una bonita Noche Buena y una Feliz Navidad

Antes de cerrar este espacio, quiero agradecer a todos mis lectores por dedicarle parte de su valioso tiempo a leer mis comentarios diarios en Pocas Palabras, a la vez desearle que pasen una Noche Buena llena de ilusiones y una feliz Navidad, sobre todo, con muy buena salud familiar. Asimismo, que el próximo año nuevo 2022 les traiga mucha prosperidad y que sean muy felices. Que no les falte nunca el pan en la mesa, que trabajen mucho y que ganen más, que siempre tengan la bendición de nuestro Dios todopoderoso…Muchos abrazos para todas y todos.

Correo electrónico: [email protected]

Twitter: elreporteroson