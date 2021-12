Se dejaron venir los paisanos a unos días de la celebración de Navidad y fin de año

Ahora si se dejaron venir los paisanos radicados en los diferentes estados de la Unión Americana, ya que fueron insuficientes los bulevares Enrique Mazón y el De los Ganaderos, para dar cabida a tantos vehículos que pasaba por Hermosillo con destino a otras ciudades del sur del estado y del país. También se vieron congestionados los bulevares Francisco Eusebio Kino, Abelardo Rodríguez, Rosales y Vildosola, este último en la salida sur de la ciudad. Los vehículos que llegaban a nuestra capital eran pickup, suburban y de otros, con placas de California y Arizona, principalmente.

Muchos paisanos querían cruzar la ciudad para conocer Hermosillo y, otros, preferían la “vía corta” y cortaban camino por el periférico sur para retomar la carretera 15 con destino a Guaymas y otras ciudades del sur del estado y del país, como Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Jalisco, entre otros…

Otros visitantes llegaron a Hermosillo, cargaron gasolina y tomaban las carreteras estatales directo a los pueblos del río de Sonora y la sierra. Esos eran paisanos de Sonora que llevan años radicados en los Estados Unidos y que regresan cada año a visitar a sus familiares.

Me tocó platicar con un niño pequeño en un comercio local que era acompañado por su papá y que cada rato me señalaba y, cuando ya se acercó más a mí, le dijo a su padre que él y yo éramos iguales…En efecto, ambos traíamos pantalón de mezclilla, playera negra, zapatos negros, lentes y portábamos gorra del equipo de béisbol Dodgers de Los Ángeles, California. Platiqué un rato con el pequeño y su papá, el niño no hablaba bien el español, pero el papá sí, por lo que nos hicimos amigos un momento…Venían del estado de California, EU, y se dirigían al estado de Jalisco.

Son muchos los vehículos que están entrando a nuestro estado por los municipios de San Luis Río Colorado, “Plutarco Elías Calles” (Sonoyta), Nogales, Naco, Agua Prieta, entre otros. Se les recomienda que manejen con precaución, que si están cansados que descansen y duerman un poco, para luego continuar la marcha…Más valen llegar tarde, pero bien, que no llegar con vida. Nos dicen que la carretera de “cuatro carriles” se encuentran en buenas condiciones, al menos de aquí a Nogales, en el sur, debe de estar mejor, porque toda está hecha con concreto hidráulico.

Hasta antes de cerrar este espacio, no se habían registrado accidente en la “cuatro carriles”, por lo que es una buena noticia, ojalá así continúen todos los días de vacaciones de fin de año. Así estaremos todos más tranquilos y celebrando el nacimiento del Niño Dios…Es importante que los agentes del Departamento de Tránsito desvíen el tráfico vehicular de nuestros paisanos por el periférico sur, para que no hagan más difícil la situación en el centro de la ciudad de Hermosillo.

Se reúnen Toño y su gabinete para analizar avances, metas y proyectos para 2022

Como parte del trabajo para que las y los habitantes de Hermosillo reciban cada vez un mejor servicio de su Gobierno, el presidente Municipal Antonio Astiazarán encabezó la cuarta reunión de Gabinete en la que se evaluó lo hecho a partir de la actual administración y los temas a los que se dará prioridad en el 2022… Uno de los tópicos prioritarios será mejorar sustancialmente el quehacer de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, con el reforzamiento de la seguridad preventiva en las colonias de esta capital, principalmente en las identificadas como conflictivas.

La estrategia integral en materia de seguridad considera la incorporación de patrullas eléctricas al parque vehicular de la corporación, con miras a reducir el tiempo de respuesta de los agentes municipales a reportes, que actualmente promedia los 24 minutos, para reducirlo a 5 minutos.

Además, se enfocarán a que la ciudad tenga una gestión profesional de agua que incluya el tratamiento y saneamiento del agua, líneas moradas, medición inteligente del consumo, entre otros para tener cada mes un mejor servicio y calidad de agua. En la reunión se analizaron los principales indicadores en los que impactan las acciones de gobierno, así como los planes y proyectos para el 2022 que serán dados a conocer a inicio de año.

Suspenderán recolección de basura el 25 de diciembre y primero de enero

La dirección de Servicios Públicos hace un llamado a la población para que tome las medidas necesarias, ya que el próximo sábado 25 de diciembre y 1 de enero no habrá recolección de basura. “Esto no significa que no vaya a pasar el día que toca, sin embargo, puede que los horarios estén un poco desfasados, por lo que pedimos a la gente su comprensión y de antemano ofrecemos una disculpa si hay alguna afectación”, agregó.

De igual manera, los recicla centros instalados en Pulso Fit Park en Boulevard Antonio Quiroga y estacionamiento de Soriana Bachoco suspenderán labores dichos días, por lo que retomarán el servicio el próximo sábado 8 de enero…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

