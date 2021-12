Los funcionarios de gobierno se fueron de vacaciones cuando solo tienen tres meses laborando

Los funcionarios delos gobiernos estatal y municipales se fueron de vacaciones abandonando sus oficinas y es imposible encontrarlos en estos días previos a Navidad. Por ley no deberían de tomar vacaciones porque apenas llevan tres meses en el puesto y se fueron a descansar.

Todos los trabajadores y empleados tienen que laborar un año para después tomarse siete días de descanso. Ni el gobernador Alfonso Durazo Montaño, ni los 72 alcaldes de Sonora, deberían de andar de vacaciones, si no atendiendo a los ciudadanos.

Los trabajadores de Servicios Público Municipales trabajarán en forma normal y solo descansarán el 25 de diciembre y el 01 de enero, cosa que no afecta a la recolección de basura. Por cierto, hay que darles su aguinaldo a los recolectores de basura, dinero en efectivo, una botella de vino, licor o tequila, para que se quieten el frío que azota a la entidad en estos momentos de mucha nieve en el Norte del país y que aquí nos llegan “colitas”. Los trabajadores del ayuntamiento nos brindan un servicio excelente en la recolección de basura, por eso hay que darles algo que no sea basura.

Hermosillo es una de las ciudades más limpias del país, esto mucha gente no lo sabe, por lo que hay que seguirnos conservando en los primeros lugares de limpieza…Es raro que la gente de esta ciudad capital tire basura en las calles y siempre se busca un recipiente para depositar los desperdicios. En los tiempos de la alcaldesa, doña Alicia Arellano Tapia de Pavlovich, madre de la exgobernadora Claudia Pavlovich Arellano, nuestro municipio era el más limpio del país. Ojalá volvieran esos tiempos ahora en la administración de Antonio Astiazarán Gutiérrez.

Es cuestión de “ponernos las pilas” los hermosillenses para volver a esos tiempos, claro, con el apoyo de las autoridades municipales. La gente que vive en Hermosillo, son personas muy colaboradoras con la Comuna, solo es cuestión de reunirse con alcalde Toño Astiazarán y ponerse de acuerdo para planear acciones en beneficio de las comunidades…La gente es muy trabajadora, principalmente las mujeres, que son las que mueven todo en los barrios y colonias.

Ahora no se puede hacer nada, porque los funcionarios y trabajadores de gobierno andan de vacaciones de Navidad y Fin de Año…Mucha gente de Hermosillo no salió de la ciudad y podrían colaborar por el bien de su colonia, pero la alta burocracia anda de descanso “obligatorio”, cuando apenas llevan tres meses laborando. A lo mejor también les dieron un buen aguinaldo para que no la pasaran sin dinero en los días de asueto. Ni modo, así el juego burocrático y los funcionarios lo respetan mucho…Está bien que los trabajadores y empleados descansen cuando estén cansados.

Suspenden las autoridades la venta de cohetes en los comercios, pero no las balaceras

Las autoridades suspendieron la venta de cohetes, pero no las balaceras que se registran en estos días de fin de año en algunos municipios de la entidad. Cajeme, Nogales, Guaymas, Empalme, Caborca y San Luis Río Colorado, son algunos que han estado de moda en este año, en donde los enfrentamientos a balazos de dan a diario, dejando miles de muertes. La pregunta es ¿qué harán las autoridades para evitar que la ciudadanía realice disparos al aire? Hay que recordar que en los últimos años muchas personas traen fajada en la cintura una pistola, para defenderse, dicen.

Está bien que suspenda la venta de cohetes, conozco a personas, una que perdió un ojo y la otra, parte de su mano, al tronarle una palomita andes de soltarla. Esto sucedió cuando eran niños, ahora son adultos, uno no mira con un ojo y la otra, no puede utilizar su mano derecha como él quisiera…

Por eso hay que estar muy pendientes de los niños y adolescentes para que no jueguen con fuego, y no utilicen ningún tipo cohetes para festejar la Navidad y el Fin de Año, menos a que disparen al aire balazos, porque para una desgracia no hace falta nada. Recuerden que el Diablo no duerme…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]

www.elreporteroson