Inician maestros y empleados del Cecytesparo en palacio de Gobierno; no les pagan

Desde que inició el gobierno de Alfonso Durazo Montaño, los mil 600 trabajadores de los Cecytes no han recibo sus salarios a tiempo, pero el pasado 15 de diciembre no les pagaron su quincena por falta de dinero, además, no les entregaron su parte del aguinaldo, su prima vacacional y el retroactivo anual…El Gobierno federal ya envió su parte, solo falta el estado, que la última repuesta fue de que no hay dinero, por tal motivo realizaron un plantón este jueves.

Al no haber una respuesta positiva para los mil 300 trabajadores sindicalizados y 300 de confianza, se tiene programado para este viernes desde las 7:00 horas, un plantón con todos los trabajadores de los cuatro planteles Cecytes de la entidad con sus 50 delegaciones…Los trabajadores ya convocaron a un plantón permanente hasta que no haya una respuesta positiva. Es muy justo que se les pague su quincena, su prima vacacional, y el retroactivo anual, ¿no cree usted amigo lector?

Es un acto injusto por parte del gobernador Durazo Montaño, ya que los trabajadores del Cecytes lo apoyaron en su campaña incondicionalmente y, en los tres meses de esta administración, les ha fallado…Los trabajadores de Hermosillo ya dieron el primer paso, al realizar un plantón y, al recibir una negativa por parte del Estado, este viernes se reunirán los trabajadores de los Cecytes del estado en un plantón frente a palacio de Gobierno.

El Gobierno todavía los amenazó, de que, si faltan a sus planteles, les descontarán el día laboral, inclusive, podría haber hasta despidos…Los maestros y demás trabajadores del Cecytes no esperaban una respuesta de esta naturaleza por parte del gobernador Alfonso Durazo Montaño, pero indudablemente las campañas ya acabaron…

Se duplicó la circulación de vehículos en Hermosillo en diciembre

Insoportable el tránsito vehicular en Hermosillo, en donde los bulevares, calles y avenidas cada vez se ponen más difícil avanzar. Hasta ahora son vehículos locales que se ponen en movimientos a las mismas horas del día, porque la gente trae dinero para cargar gasolina y visitar los grandes centros comerciales y las tiendas del centro de la ciudad capital. Los agentes de tránsito no tienen nada que hacer ante una situación sin igual, en donde muchas familias no han viajado al “otro lado”.

Reportes de autoridades y de compañeros reporteros de Nogales, Sonora, este diciembre no se han congestionado de vehículos las entradas al vecino país del norte, como en otros años, debido a la pandemia del coronavirus que ha azotado a los habitantes de Arizona. Los visitantes sonorenses y de otras entidades del país, lo piensan más de dos veces para planear un viaje de compras o de vacaciones a la Unión Americana…Además no hay dinero para dejarlo en EU.

Este fin de semana es clave para viajar a los Estados Unidos, porque a los trabajadores sonorenses en su gran mayoría ya les entregaron el aguinaldo, pero muchos de ellos decidieron realizar sus compras en el comercio local para que el dinero circule dentro de Hermosillo y el estado. Eso es bueno, porque se reactiva en forma muy importante la economía estatal. Yo ni siquiera me alboroto, porque tengo cita en el Consulado Americano hasta el próximo mes de agosto de 2022.

Han estado muy lentas las citas del Consulado Americano, tardan hasta más de un año, conmigo solo tardaron 10 meses, pero como no tengo negocio del “otro lado” de la frontera, estoy tranquilo, ojalá no me salga algo qué hacer relacionado con mi trabajo en Arizona o California, porque simple y sencillamente no podré ir. Como una crítica al gobierno de EU, es demasiado el tiempo que tardan para una cita, muchos mexicanos escogerán otro país para visitar.

Este sábado se reactivan las visitas familiares al ITAMA: Diana Platt Salazar

A partir de este sábado 18 de diciembre se reactivarán las visitas familiares en los Centros del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes (Itama) de Sonora, informó Diana Platt Salazar. La directora general explicó que durante la sesión de la Comisión Emergente en Materia de Salud de la Secretaría de Seguridad Pública, presidida por la secretaria, María Dolores del Río Sánchez, se sometió a votación la propuesta para activar la visita a la población de adolescentes y jóvenes de Itama por parte de sus familiares.

Luego de aprobarse por unanimidad la solicitud, manifestó que se busca prevenir, especialmente en esta época del año, cuadros de estrés, depresión o ansiedad entre los jóvenes. Platt Salazar señaló que otra de las justificaciones para solicitar la reactivación de la visita, es que los jóvenes de Itama ya cuentan con los esquemas de vacunación, además de que contribuirá a fortalecer las relaciones entre padres e hijos.

Cabe destacar que se continuará con los estrictos protocolos sanitarios, filtros y recomendaciones para el ingreso de personas a los centros…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios.

