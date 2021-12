Deben autoridades poner orden entre motociclistas para evitar accidentes

Las autoridades municipales deben de poner un alto a los conductores de motocicletas, ya que estos manejan sus vehículos a exceso velocidad sin respetar las disposiciones de Tránsito. No toman un carril de circulación y aprovechan cualquier rendija entre un auto y otro para seguir de frente sin importarles causar un accidente, atropellar a una persona o, ser prensados entre dos carros. No respetan los señalamientos de tránsito y se pasan la luz roja de los semáforos.

No sé cómo no hay más accidentes entre motocicletas y vehículos, porque los conductores de las motos circulan por la derecha o por la izquierda y a altas velocidades. Por supuesto que las autoridades se han dado cuenta de esta situación, pero no hacen nada para corregirlo.

No es ningún secreto, todos los conductores los han visto por las calles, avenidas y bulevares de los municipios…Cabe señalar que los agentes de tránsito con motocicletas hacen los mismo.

Claro que no es lo mismo, porque estos son representantes de la ley y, pueden inventar cualquier pretexto del porqué violen la ley…En Hermosillo circulan muchas motocicletas, desde que empresas restauranteras ofrecen comidas a domicilio.

Esas empresas les dicen a los clientes que si el pedido no llega en 30 minutos no lo pagan, por eso sus repartidores andan “como ánimas que lleva el diablo” para llegar a tiempo…Algunas empresas les cargan la comida a ellos, si no llegan.

Pero no solo los repartidores de comida andan “volando” en sus motos, si no todos, muchos de ellos no tienen una idea de cuáles son sus obligaciones al treparse a su “caballo de acero”, por lo que es necesarios que se detenga a los conductores de motos que violen las leyes de tránsito de la ciudad. Que les impartan un curso y que los capacitan para que sepan cuáles son sus obligaciones. La gran mayoría solo se suben a las motos, como también sucede en los automóviles.

Los automovilistas siempre andan muy pendientes, ya que en cualquier momento les pueden salir una motociclista por su derecha, o por la izquierda, o por cualquier espacio por donde quepa la moto…

De verdad no me explico el por qué no se registran más accidente en donde participen motos, ya que son muy irresponsables sus conductores, o ignorantes, al no conocer sus responsabilidades como motociclistas…Necesitan pasar un examen, antes de montar una moto.

Entrega Toño Astiazarán a hermosillenses rehabilitación del bulevar Manuel J. Clouthier

El presidente Municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, entregó a las y los hermosillenses la rehabilitación del bulevar Manuel J. Clouthier, en el que se invirtieron 9.85 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). Acompañado por la Coordinadora de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, Astarté Corro Ruiz, y personal operativo de la dependencia, el alcalde recorrió el tramo que se recarpeteó, entre los bulevares Libertad y Xólotl.

“Entregamos la obra de rehabilitación en boulevard Clouthier, este proyecto incluyó la reforestación del camellón central con vegetación desértica y tuvo una inversión de $9.85 millones de pesos. Prepárense, ¡vienen muchas más obras!”, expuso el presidente Municipal…Ojalá, dijo “la Juana”.

La intervención realizada para proveer a los usuarios de la vialidad una superficie de rodamiento óptima que incluyó bacheo superficial y profundo; calafateo y fresado; riego con aditivo sellador; formación y compactación de mil 10 metros cúbicos de carpeta asfáltica de 4 centímetros y pintura vial.

También se rehabilitó la imagen urbana del camellón central, con limpieza, pintura de guarniciones; acciones para recuperación de agua pluvial, paisajismo con plantas desérticas y rocas y forestación con 30 árboles de mezquite, informó la titular de CIDUE. Toño Astiazarán y acompañantes constataron la calidad de los trabajos y la mejora que representa a los usuarios cotidianos de este bulevar, el cual conecta con la carretera federal número 15 y los accesos a desarrollos habitacionales del Sur de la ciudad…Qué bien, ahora faltan los baches.

Alejandra Velarde Félix, nueva Fiscal en Materia de Delitos Electorales en Sonora

Alejandra Velarde Félix, fue designada Fiscal Especializado en Materia de Delitos Electorales de la fiscalía general del Estado de Sonora por un periodo de cuatro años, con el voto de las dos terceras partes del Congreso del Estado. Sustituye en el cargo a Daniel Núñez Santos, quien el pasado 9 de noviembre del presente año no fue ratificado por el Congreso del Estado.

Alejandra Velarde Félix, fue la primera de la terna enviada por el Gobernador del Estado y designada por el Congreso de Sonora, quedando en el camino, Wilfredo Román Morales Silva y Pablo Humberto Grageda Bustamante. La nueva Fiscal Especializada en Materia de Delitos Electorales deberá tomar protesta ante la Titular de la fiscalía general de Justicia del Estado… Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

