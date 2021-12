Los casos de Covid siguen en aumento y los hospitales se están saturando

Lo que no se esperaba el gobierno de Sonora es tener los hospitales llenos de enfermos de Covid-19, y los contagios siguen creciendo. No sé qué se pueda hacer, cuando la gente trae dinero en sus bolsillos y no haya cómo gastarlo. no quedándole de otra más que acudir a los grandes centros comerciales o, al tradicional centro comercial de las ciudades.

La gente no guarda la sana distancia, les vale, porque no creen los mensajes de los gobiernos federal, estatal y municipal.

Mucha gente no se ha vacunado porque no ha querido, por lo mismo, no creen en los programas de Salud de las autoridades, más cuando se dan cuenta que las personas que se están muriendo han tenido todas las vacunas y, hasta una tercera dosis. Son tantos los engaños por parte de los gobiernos, que la ciudadanía hace como que les cree, pero no es así. Sin embargo, son largas las colas de vehículos y personas que se registran en los centros de vacunación, al menos en Hermosillo.

Los gobiernos de la Cuatro-T dicen que ahora sí la cosa va a cambiar, pero a tres años del presidente Andrés Manuel López Obrador la situación sigue igual, o peor. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, dice que gobernará como lo está haciendo el Gobierno federal y yo le recomendaría que gobierne como le gustaría a los sonorenses. Que siga adelante para que Sonora siga creciendo y que de una vez que se quite la loza que lleva cargando en su espalda.

Sí, la loza de las Cuatro-T debe de ser muy pesada, y más pesada se pondrá después de que López Obrador deje la presidencia de la república, porque estoy seguro de que no buscará la reelección en 2024…A López Obrador ya se le ve cansado y “desgastado”, aunque es joven todavía, 66 años, creo, esa edad cualquiera los tiene en nuestro México. Sí podría reelegirse “si las bases se encaprichan”, como decían ante los priistas. No hay que olvidar que las raíces de AMLO son priistas.

Muy a la sorda, pero nuestro gobernador Durazo Montaño, es uno de los posibles candidatos a la presidencia de la república para el 2024, por supuesto por el partido Movimiento de Reconstrucción Nacional (Morena). No se ha hecho mucho ruido, porque el mandatario estatal todavía no empieza a gobernar Sonora, como para “destaparlo” en los medios de comunicación de la Ciudad de México…Aquí en Sonora no ha hecho nada en tres meses, mucho bla, bla, bla.

Cumple su objetivo primer día del operativo municipal en el Cerro de la Virgen

El Gobierno Municipal de Hermosillo cumplió su encomienda de brindar seguridad, en un ambiente ordenado y limpio a quienes en el transcurso del sábado y madrugada del domingo se dieron cita en el predio conocido como Cerro de la Virgen. La policía Preventiva y Tránsito Municipal, cuidó en su recorrido a los ciudadanos que optaron por caminar desde la marcha urbana hasta el terreno, con elementos y unidades ubicados en siete puntos de apoyo, además de dirigir el tráfico vehicular a velocidad prudente con el Operativo Carrusel.

Los agentes velaron por la seguridad de los caminantes en los puntos críticos entre el cruce de Periférico Sur y Manuel J. Cloutier y el acceso al Cerro de la Virgen desde la carretera Internacional México 15, también en el interior del terreno y el camino escalonado a la pintura de la Virgen Morena. Al lugar, arribaron desde el sábado temprano 32 empleados de la Dirección de Servicios

Públicos Municipales, que ejecutaron tareas de recolección manual de desechos, vaciado de los 4 contenedores dispuestos para la ocasión y supervisión en los establecimientos comerciales provisionales instalados.

Elementos de Protección Civil, Bomberos y la Dirección de Inspección y Vigilancia se coordinaron para atender los filtros de seguridad Covid, donde se proporcionó gel antibacterial a todos los visitantes y cubrebocas a quienes lo requirieron. También verificaron las condiciones de seguridad de instalaciones eléctricas y de gas en los puestos del interior, así como el cumplimiento de los horarios autorizados para operar.

En el trayecto entre la ciudad y el Cerro de la Virgen, durante la tarde y noche del sábado se instalaron alrededor de 15 puestos provisionales de venta de comida, agua, veladoras, flores e imágenes religiosas. En todos los casos se les expidió un permiso de venta ambulante en el sitio, salvo el caso de uno donde se les ofreció café y pan gratis a los caminantes.

Dependencias del Ayuntamiento colaboraron a su vez con la organización de dos actividades artísticas nocturnas a cargo de jóvenes estudiantes del CBTIS 11, quienes se sumaron a las tradicionales mañanitas a la Virgen de Guadalupe.

Murió Vicente Fernández, máximo exponente de la música ranchera en el mando

Sin duda alguna la noticia de este domingo fue la muerte de Vicente Fernández, que después de más de tres meses recluido en un hospital perdió la batalla el Día de la Virgen de Guadalupe, su Santa Patrona. No hay en estos momentos quién pueda llenar los “zapatos” del charro cantor de Huentitán, Jalisco, que dejó de existir a la edad de 81 años, a las 6:15 de la mañana, hora de Jalisco. Será sepultado en el rancho de “Los Tres Potrillo” este lunes a las 17:00 horas.

En el inicio de su carrera vivió un tiempo en Hermosillo y fue cantante exclusivo del cabaret Lucila, por eso, en cada presentación de Vicente Fernández en esa capital sonorense, siempre había lugares reservados Lucila y todo el personal que laboraba en ese centro nocturno. Vicente le cantaba a Lucila algunas canciones que le gustaban…El charro cantor se la pasaba viajando de Hermosillo a Tijuana, era en donde tenía sus temporadas largas, antes de ser una figura internacional.

Muchos asiduos visitantes del cabaret Lucila conocieron a Vicente Fernández muy joven, en donde todo el personal, artístico y de atención al público lo quería mucho…También Lucila lo quería mucho, no porque fuera la figura principal en su show, sino en lo personal, porque era un hombre bueno…Miré la televisión un rato y en ningún momento se dijo que había vivido en Hermosillo…Esto lo recuerdan personas que deben de tener entre 65 y 75 años de edad, o más…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

