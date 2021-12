Tres horas haciendo cola para lograr la aplicación de la vacuna AstraZeneca

Me animé y me puse hacer cola para recibir la tercera dosis de la vacuna AstraZeneca en el estacionamiento de la Universidad de Sonora, sin pensar el tiempo que perdería. Fueron poco más de tres horas las que estuve alrededor de la casa de estudios, llegué a las 11:40 y me desocupé a las 15:04 horas. Esto lo comento para que usted tenga una idea del tiempo que necesita para recibir el antídoto. No sé si en otros centros de vacunación se tarden menos, pero en la Unison no.

Además, se necesita un buen vehículo que aguante más de tres horas haciendo cola con el motor encendido y, con gasolina suficiente para no quedarse a medio camino por falta de combustible. Usted señora, señor, es necesario que vaya preparado con agua y, que antes de irse hacer cola, vayan al baño y hagan sus necesidades fisiológicas, porque no se pueden salir de la cola, ya que uno va en vehículo y este no se puede dejar estacionado. Muchas personas no aguantaron.

Hay que decirlo, esta etapa de vacunación es para personas adultas mayores que no aguantan mucho sin hacer pipí y popó, además estar sentados en una sola posición porque se entumen. Todo esto deberían de tomar en cuenta las autoridades al implementar un servicio muy burocratizado. La atención de las enfermeras es buenísima y mejor la aplicación de la vacuna que, a parte de no doler el pinchazo, tampoco duele el brazo después, como la aplicación de otras.

Yo les recomendaría a las personas adultas mayores, que usen un pañal desechable para que aguanten las tres horas haciendo cola hasta llegar a la meta, que es, el estacionamiento de tres plantas de la Universidad de Sonora…Yo empecé hacer cola en el boulevard Rosales, desde la calle Niños Héroes, frente al Museo y Biblioteca de la Unison, después por la calle Luis Donaldo Colosio, luego por el boulevard De la Reforma y finalmente por el boulevard Juan Navarrete y Guerrero.

Luego entra uno a los terrenos de la Universidad de Sonora por el lado de Sanborns, y empieza dos largas filas interminables, en donde al final de estas le piden a uno los comprobantes de las dos vacunas anteriores AstraZeneca, luego entregan papeles para que uno los llene y, como tiempo es el que sobra en esta gran espera, pues uno los llena tranquilamente, si trae pluma, por supuesto.

Anuncia Toño Astiazarán licitación del primero de 14 paquetes de obras para Hermosillo

“Este es el inicio de una nueva historia para Hermosillo, en la que la obra pública transparente y de calidad distinguirá a un gobierno que trata de ponerse al día en el rezago de infraestructura”, expresó el presidente Municipal Antonio Astiazarán Gutiérrez, al anunciar la licitación del primero de los 14 paquetes de obras del programa Hermosillo CRECE, en el que se invertirán 550 millones de pesos.

“Este anuncio forma parte de una estrategia muy importante que tenemos en el Gobierno Municipal para hacer más con menos, para multiplicar el recurso municipal y se vaya a las prioridades de la gente”, aseguró Toño Astiazarán.

Se trabajará, dijo, junto a la Coordinación de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Ecología, CIDUE; Órgano Interno de Control; el área de Transparencia y el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, ISAF, para practicar auditorías en tiempo real de cada una de las obras licitadas.

Detalló que éste es el primer paquete de 14, que representará tener mejores calles y espacios deportivos; rehabilitar Centros Hábitat y plazas; introducir nuevos servicios públicos con obras de concreto hidráulico en calles que no se encuentran pavimentadas; cruceros de concreto dignos y un mejor sistema de semaforización.

“Eso debe comprometernos aún más con la transparencia; hemos habilitado el portal Tú Obra en el que se publicarán los pormenores de las licitaciones y, los avances y especificaciones de las obras, los contratistas que ganen las licitaciones públicas”, agregó…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios.

